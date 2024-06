Farina tomó radical decisión y cambió su nombre artístico ¿Cómo se llama ahora?

La cantante Farina, conocida por ser una de las principales exponentes en Colombia de la música urbana, sorprendió a su comunidad de fanáticos en días recientes al tomar una drástica decisión en su carrera.

Y es que la ‘Nena Fina’, cuyo nombre completo es Farina Pao Paucar Franco, ganó popularidad tras su participación en un el Factor X en 2005. Desde entonces, ha lanzado varios éxitos que la han posicionado como una de las artistas urbanas más importantes del país y su nombre artístico resuena en emisoras y plataformas digitales. Sin embargo, de ahora en adelante ya no se le conocerá de esta manera.

Farina, cantante colombiana de música urbana. Fotografía por: Cortesía Premios Heat

Farina cambió de nombre artístico, ¿por qué?

El cambio de nombre artístico a Fariana se atribuye principalmente a una estrategia de marketing relacionada con el lanzamiento de su nuevo sencillo El Caballito, en colaboración con la agrupación dominicana Oro Sólido. Este cambio se realizó justo antes del lanzamiento de la canción en YouTube y fue acompañado por una actualización de su nombre en todas las redes sociales.

Vea también: Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ hizo ‘striptease’ en Transmilenio

Se cree que este cambio busca un mayor posicionamiento y reconocimiento para su nuevo estreno musical. Además, el sencillo ha generado un gran revuelo en las redes sociales, destacándose por su mensaje de empoderamiento femenino y volviéndose viral en TikTok incluso antes de su lanzamiento oficial.

“Para mí siempre va a ser Farina la ‘Nena Fina’ y no se diga más”, “sigo sin entender la razón del cambio, pero cuenta con el apoyo de toda su fanaticada y de eso no hay duda”, “no sé ustedes, pero yo siento que a ella le ha faltado más apoyo y reconocimiento en Colombia” y “no me parece una decisión acertada y siento que luego se va a retractar”, fueron algunos de los mensajes que recibió Fariana en redes sociales tras su cambio de nombre.

¿Por qué Farina no quiso ser jurado de la más reciente versión del ‘Factor X’?

En charla con Infobae, la paisa de 37 años reveló que son varios los coqueteos que ha tenido de la televisión, incluso del ‘Factor X’, concurso de canto en el cual se dio a conocer, ya que RCN Televisión la quería incluir como uno de sus jurados en la temporada que actualmente se transmite los fines de semana. Sin embargo, por cuestiones de tiempo tuvo que rechazar la invitación.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños se sinceró sobre su romance con uno de los jurados de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

“He tenido muchas propuestas de actuación, solo que por mi agenda y porque estoy enfocada en mi música no las he aceptado. Incluso, hace poco tuve la invitación para hacer parte del ‘Factor X’, pero no pude por tiempo y porque estaba haciendo otro tipo de cosas, pero me habría encantado estar en este reality que me abrió las puertas y fue la ventana para darme a conocer al mundo. Además, tengo también otro coqueteo de una película, pero vamos a ver qué sucede con eso”, concluyó Fariana en aquella ocasión.