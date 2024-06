Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ hizo ‘striptease’ en Transmilenio

Una verdadera sorpresa se llevaron los pasajeros de un bus de Transmilenio en Bogotá, cuando en una de las estaciones se subió Camilo Díaz, exparticipante de La casa de los famosos conocido como Culotauro, quien hizo un show de humor en el que terminó bailando y quitándose algunas prendas.

El ‘striptease’ de Culotauro en Transmilenio no fue más que una extensión de su personalidad excéntrica y su deseo de interactuar con el público de maneras innovadoras. Y es que, con luces y música, transformó un viaje ordinario en una experiencia memorable para algunos pasajeros, quienes disfrutaron del show y participaron en la broma con entusiasmo.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y fueron bastante divididas: “Para muchas personas hacer eso es una necesidad y él se burla de eso”, “Camilo Díaz tiene mucho flow para una ciudad tan aburrida y ustedes no están preparados para esta conversación”, “al menos hace algo diferente por hacer felices a las personas” y “ahora voy a vivir con la necesidad de encontrarme contigo en Transmilenio, no puede ser”.

El mensaje de ‘Culotauro’ a los participantes de ‘MasterChef Celebrity’

Desde que se anunció el listado de participantes que estarán en la nueva temporada del programa de cocina, dos de los elegidos despertaron dudas en parte del público que no los conocía: Gabriel Murillo y Franko Bonilla, a los que Camilo Díaz les envió un contundente mensaje.

En una charla que concedió a la Revista Vea, Culotauro habló sobre la participación de sus colegas y amigos en el concurso de cocina más popular del país.

“Cuando me enteré felicité a Gabriel, porque con Franko no he podido hablar, y lo primero que le dije fue: ‘Sea usted e intente meter la mayor cantidad de chistes’; porque nosotros no somos cocineros sino comediantes, a lo que nos dedicamos es a sacar un chiste de cualquier cosa. Así que mi consejo para ambos es que no se dejen bajar la cabeza, sino mantenerla en alto y con chistes. Si los sacan que sea por chistes y si ganan también que sea por eso”.