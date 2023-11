Exparticipante de ‘El Desafío’ habló de cómo un famoso Dj la invitó a salir

Maira Alejandra Padilla, conocida como Mai en El Desafío: The Box, reality del canal Caracol, suele ser muy activa en sus redes sociales. La joven, quien cumplió una destacada actuación este año, también es CEO de una compañía de cerámica, acumula más de 380 mil seguidores en Instagram y tiene más de 366 mil en TikTok.

Mai, que hizo parte del equipo Gamma, compartió con sus miles de seguidores una anécdota que vivió en Las Vegas, cuando un Dj de reconocimiento internacional intentó coquetear con ella. Según contó, el productor musical la invitó a salir, pero ella lo rechazó.

¿Quién es el Dj que invitó a salir a Mai de ‘El Desafío’?

Steve Aoki nació en Miami, ha participado en los festivales más importantes de música electrónica del mundo como el Tomorrowland, y es célebre por su trabajo con celebridades de la talla de Paris Hilton, Louis Tomilson y Afrojack.

Según contó la atleta, conoció al músico en una pool party, que animaba el músico de 44 años. Mai contó, que, en medio del baile, levantó sus brazos y le hizo una señal de corazón con sus manos.

“Me miró a los ojos y me hizo así (la misma señal con las manos). Desde ahí estaba (él) mire y que míreme y estaba regalando camisas, las estaba tirando. Yo estaba ahí, al ladito del escenario y cuando él iba a dar esta (la camisa), miró a mí, yo le estiré la mano y me la pasó”, contó.

La joven de 26 años mencionó que un miembro del equipo de seguridad del Dj se le acercó para preguntarle si quería subir al escenario. Ella aceptó inmediatamente. En la tarima habló con el músico quien, además de preguntarle su nombre, admiró su tatuaje de rayo plasmado en el hombro y le ofreció un tequila.

¿Por qué Mai rechazó a Steve Aoki?

Momentos después, el guardia de seguridad le pidió que no se fuera luego de la presentación del Dj, pero Maira Alejandra decidió marcharse. Al día siguiente, recuerda la exparticipante de El Desafío, Steve la contactó por Instagram y la invitó a comer, pero ella le dijo que no.

“Aquí donde ustedes me ven, yo soy rogada, yo me hago de rogar. Yo quedé tiesa. Y bueno, todos ya sabemos para qué me quería, así que le dije: ‘No, mor, no voy a ir; gracias por tu invitación, pero cuando tengas un contrato, cuando quieras que yo aparezca en uno de tus videos, este bomboncito de chocolate lo pensará’”, declaró.