Jhonny Rivera se reúne con sus fans: está rifando una tarde en su finca

Jhonny Rivera no solo es reconocido por su talento musical dentro del género popular, sino por la gran cercanía que tiene con sus seguidores. El cantante, oriundo de Pereira, no desaprovecha ninguna oportunidad para compartir espacios con sus seguidores, tanto en persona como a través de sus redes sociales, en donde suele ser muy activo. Recientemente, el intérprete de Soy soltero hizo un importante anuncio a sus fans.

Te puede interesar: Elianis Garrido, de luto por muerte de exparticipante de un reality de Caracol

Según reveló, quiere sus fanáticos tengan la oportunidad de pasar tiempo con él y de conocer su finca La Mabelita, ubicada en su tierra natal. Con este fin ideó un concurso, en compañía de Codiscos, su disquera, para que algunos de ellos puedan pasar una tarde con él. Rivera, en su cuenta de Instagram y en el perfil de la disquera, se encargó de dar, paso a paso, las instrucciones que deben seguir los aspirantes a ganarse esa oportunidad.

“Mi gente: quiero encontrar a los cinco verdaderos fans de Jhonny Rivera, al que sabe de mi música, al que ha conocido mi carrera desde mis inicios, y los quiero premiar. ¿Qué voy a hacer? Me lo voy a llevar para la finca, los saco de donde sea, de cualquier vereda, si vive en una cueva, de allá lo saco, si hay que pagarle avión, barco, lo que sea, pero me los llevo pa’ la finca. Vamos a tomar chocolate, buñuelo, pandebono, lo atiendo como un rey (...) me puede preguntar lo que sea”.

Además de poder hablar con él, comentó Rivera, los seleccionados podrán tomarse fotografías en las instalaciones de la finca y con los animales que posee el intérprete.

Puedes leer también: Hijo de Martín Elías causó revuelo al publicar una ecografía en redes: “En camino”

Lo seguidores de Jhonny Rivera podrán pasar una tarde con el cantante

En sus redes sociales y en las disqueras, el papá de Andy Rivera explicó los requisitos para poder acceder al encuentro con el ídolo. Todas tienen que ver con el lanzamiento de la actividad, compartirla, comentar sobre el videoclip de su tema Acapulco y contestar una serie de preguntas sobre la trayectoria musical del artista, que el 6 de noviembre anunciará, junto con su casa de discos, quienes lo acompañarán en su finca.