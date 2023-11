¿Por qué cancelaron ‘Hablando claro con Flavia Dos Santos’, de RCN?

A mediados de septiembre se estrenó Hablando claro, programa del canal RCN, con la conducción de la sexóloga Flavia Dos Santos. En el formato, la brasileña, que vive en Colombia hace 18 años, atendía los casos de varias personas y buscaba darles solución.

El programa, sin embargo, ya no irá más al aire. Tras poco más de dos meses de su transmisión diaria en las mañanas de la televisión colombiana, se supo que fue cancelado. Inicialmente, surgieron rumores sobre el rating, que no habría funcionado para el canal y que incluso, Flavia, su presentadora, habría pedido, supuestamente, una alta cifra de dinero como pago para continuar presentando el formato.

Estas versiones fueron desmentidas por Flavia, quien se mostró molesta por la divulgación de información falsa sobre ella y el programa. “No es verdad. Nunca hubo lo que dijeron. Nunca me consultaron. Yo me puse muy brava con esa historia porque me parece irresponsable que no lo llamen a uno para preguntar, que reciban un chisme de alguien que escuchó hablar, o alguien que quisiera hacerle daño al programa o a mí e inventó esa historia”, inició diciendo en su cuenta de Instagram.

¿Por qué cancelaron el programa de Flavia Dos Santos, ‘Hablando claro’?

La profesional brasileña comentó que el número de televidentes del programa era alto, pero que, al parecer, en el canal se está buscando transmitir un contenido diferente.

“Fue una decisión del canal, no basada en números porque el rating es bueno, pero basada en objetivos de proyectos del canal. Miren, gente, cada uno tiene el derecho de proyectar como quiere su empresa y si el canal quiere proyectar ahora otras cosas, está en su derecho. Y quizás otro día puede querer volver a hacerlo”, agregó.