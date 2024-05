Evaluna le prohíbe hacer esto a Camilo en su embarazo: “le da impresión”

Evaluna y Camilo conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional e internacional. Desde que eran novios, su relación ha generado todo tipo de comentarios, pues para muchos seguidores “son muy empalagosos”; aunque otros admiran la forma en la que han llevado su relación.

Te puede interesar: Evaluna Montaner publicó video sin maquillaje y sorprendió: “es otra persona”

Evaluna está embarazada de su segundo hijo con Camilo, pero el nombre que le pondrán al bebé desató una ola de malos comentarios. Fotografía por: Instagram

Aunque los cantantes han mostrado muchos detalles de sus vidas personales, desde que se convirtieron en padres optaron por mantener a su hija Índigo lejos de la opinión pública. Han pasado dos años y, hasta el momento, no le han dejado ver su rostro en sus redes sociales.

Camilo reveló detalle del embarazo de Evaluna

Como este fin de semana se celebró el ‘Día de la Madre’, Camilo no desaprovechó la oportunidad para felicitar a su esposa y honrar su vida por haberle dado dos hijos: Índigo, de dos años, y Amaranto, quien está próximo a nacer.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De acuerdo con lo que dijo el cantante, Evaluna “le prohíbe” tocarle el ombligo durante su embarazo, detalle que causó curiosidad en sus seguidores.

“De todas las versiones de mi Evaluna que he visto, mi Evaluna barrigona de amor es una de mis preferidas. No me deja tocarle el ombligo porque le da impresión y me regaña cuando lo hago. Feliz día de las madres pulga. Eres mi regalo del creador. Te amo. Y amo a mi madre que me tuvo en su panza. @liacorreayepes Y a la tuya que te tuvo en la suya”.

Críticas a Evaluna Montaner por “desorden” es su habitación

La publicación está acompañada de una foto donde aparece la hija menor de Ricardo Montaner posando frente a un espejo y aunque recibió buenos comentarios, también desató una ola de críticas por el “desorden” que se ve a los lados.

“Si Evaluna no recoge su casa yo tampoco”, “barrigona y desordenada”, “muy bonito el gesto de Camilo, pero qué pereza tener que ver los calzones de Evaluna en el piso”, “yo hubiera quitado el desmadre antes de tirar la foto”, “busca cómo recoger ese tiradero mija”, “seguro que le deja todo a la del servicio doméstico para que lo recoja”, “que sea más ordenada”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el post que tiene más de un millón de likes.

Vea también: Camilo reveló las complicaciones de Evaluna en el embarazo: “Me pidió que rezara”

¿Qué le pasó a Evaluna?

Hace unas semanas, la cantante venezolana sufrió una caída. Camilo contó que su esposa estaba en una hamaca y mientras sostenía a su hija Índigo en sus brazos, se cayó. Afortunadamente no se trató de algo grave.

“Qué momento fue ese parce, fuerte ese momento, fue un momento asustador [...] Se me vino el mundo encima. Evaluna acostumbra a subirse en una merecedora o una de las hamacas para dormir a Índigo, pasó el susto de sus vidas. Mi hija llorando, yo volteo y voy corriendo. Me tropecé con todo y estaba mi esposa en el piso con Índigo en brazos y la panza de gran tamaño, yo la vi toda oscura y dije ‘Esos son los momenticos que son pendejos, pero que pueden ser una cosa grave. Yo veo a mi esposa y está llorando, pero como en silencio tipo asustada”, dijo el colombiano en el podcast 40 copas de Roberto Cardona.