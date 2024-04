Evaluna Montaner publicó video sin maquillaje y sorprendió: “es otra persona”

La vida de Evaluna Montaner es de gran interés para sus seguidores. Desde que estaba muy pequeña, la hija menor de Ricardo Montaner se ha destacado como una gran artista. Además, su matrimonio con Camilo y su faceta como madre han sido unos de los temas de mayor interés entre sus fanáticos.

La pareja de artistas lleva cuatro años de casados. Fotografía por: @camilo

¿Qué le pasó a Evaluna?

A través de su cuenta de Instagram donde tiene 21 millones de seguidores, la joven cantante publica varios detalles de su vida profesional y personal, entre ellos, los momentos que comparte con su esposo, su hija y toda su familia, así como también, adelantos de los nuevos trabajos musicales suyos, de Camilo, su padre o sus hermanos.

Anoche, la intérprete de La gloria de Dios posteó un video promocionando la nueva canción de Mau y Ricky junto a Guaynaa, titulada Gran día. “Hoy va a ser un gran díaaaaaaaaa⚡️⚡️⚡️quiero hacer este challenge mil veces🙊 qué divertido”, escribió.

En el clip aparece bailando y cantando la canción, pero lo que llamó la atención de los internautas es que al principio se muestra sin maquillaje, con su rostro completamente al natural y segundos después hace su transformación, peinada, con maquillaje y otra ropa donde presume su barriguita de embarazada.

Ver a Evaluna sin una gota de maquillaje sorprendió a muchos, quienes no dudaron en recalcar que se ve muy diferente a como normalmente están acostumbrados a verla. Entre los comentarios se lee: “parece otra persona”, “verla sin maquillaje es como ver a otra persona”, “Evaluna sin maquillaje no es Evaluna”, “nunca la había visto así”, “cambia mucho su rostro”, “¿no tiene cejas?”, “primera vez que la veo sin maquillaje y se me hizo súper raro”, “mejor con maquillaje”.

Aunque a esos seguidores no les gustó tanto verla sin maquillaje, hubo otros que la elogiaron por su belleza natural: “bellísima”, “se ve hermosa con o sin maquillaje”, “es más hermosa sin maquillaje”, “Eva te ves hermosa”, “sin maquillaje eres preciosa”, “tienes que subir más contenido sin maquillaje, eres muy hermosa natural”.

Evaluna embarazada: así luce actualmente

El segundo embarazo de Evaluna ha sido uno de los más comentados en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales. La artista confirmó hace unos meses que está en la dulce espera de su segundo hijo con Camilo, a quien llamarán Amaranto.

A través de sus redes sociales, la joven ha publicado fotos y videos presumiendo su avanzado estado de embarazo. Por ahora, se desconoce cuándo nacerá el bebé, pues la familia Montaner Echeverry ha sido muy reservada con los detalles. De hecho, Índigo, la primogénita de los cantantes, no ha sido presentada oficialmente en redes sociales, pese a que ya tiene dos años de edad.