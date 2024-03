¿Esposa de Ricky Montaner está embarazada? Esto dijo la argentina

El 21 de febrero de este año, Camilo y Evaluna revelaron que a la familia le llegaría un nuevo integrante. Tras el nacimiento de Índigo, la primogénita de la pareja de cantantes, el 6 de abril del 2022, la venezolana y el colombiano mencionaron que estaban a la espera de Amaranto.

Puedes leer también: Camilo reveló que asistirá el segundo parto de Evaluna

Es de resaltar que a los hermanos Montaner, hijos de Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez, solo hace falta Ricky, hermano mayor de Eva y menor de Mau, en convertirse en padre. En octubre del 2022, tras el nacimiento de Índigo, Mau Montaner tuvo a Apolo, su primer hijo con su esposa, Sara, por lo que Ricky, quien está casado con la argentina, Stefania Roitman, se convirtió en el único de los tres en no darle, todavía, un nieto al intérprete de Me va a extrañar.

¿Cuñada de Evaluna Montaner está embarazada?

Recientemente, a causa de unas fotografías, la modelo respondió a todos los señalamientos que venían haciendo internautas en redes sociales en los que se aseguraba que estaba esperando a su primer bebé. La actriz decidió hablar de los cambios en su abdomen y de si, realmente, se encuentra embarazada.

“Yo no sé cuándo va a llegar el día en el que se deje de hablar de esto o se deje de preguntar por la pancita o por el embarazo tan livianamente. Realmente me preocupa (...) En mi caso, soy alérgica a gluten y si como pan, trigo, o como algo con gluten de lo que sea, me inflo. ¿Cuál es el problema? (...) o hay que hablar de los cuerpos ajenos ni de un embarazo posible porque o sabés (...) Lo digo con todo el amor, pero puede angustiar fuerte. Y si no angustia, puede generar cosas que no están buenas”, dijo Stefi.

Te puede interesar: ‘La casa de los famosos’: así se veía Melfi en su adolescencia

La esposa de Ricky aseguró que no se encuentra embaraza pero que, cuando lo esté, no tendrá problema en comentarlo a sus seguidores. “En el caso de estar embarazada, lo contaré en algún momento de mi vida. Pero no”, concluyó la creadora de contenido en sus redes sociales. La pareja se casó el 10 de enero del 2022, y desde entonces, conforman uno de los matrimonios más estables del espectáculo internacional.