‘La casa de los famosos’: así se veía Melfi en su adolescencia

En La casa de los famosos, reality del canal RCN, ya se han vivido varias polémicas, desde discusiones entre los concursantes, hasta la creación de romances prohibidos. Tal ha sido el caso de Nataly Umaña que, a pesar de estar casada con el actor Alejandro Estrada, ha tenido acercamientos románticos con uno de sus compañeros de set: Melfi.

Puedes leer también: Greeicy Rendón, de ‘La Voz Kids’, vivió curioso momento por cuenta de un insecto

La actriz ha quedado en medió de un escándalo tras ser acusada de serle infiel a su esposo y de, además, hacerlo frente a las miles de personas que sintonizan, noche a noche, el programa que busca darle 400 millones de pesos a la celebridad que logre resistir más dentro de la mansión.

El supuesto engaño de la intérprete, recordada por su trabajo en producciones como Dejémonos de Vargas, llegó tan lejos que el mismo Estrada estuvo en el estudio de grabación dando su opinión sobre ello.

“Lo que está sucediendo, precisamente, ahorita dentro de La casa de los famosos, es algo que considero que debemos tocar ella y yo en privado, eventualmente, y cualquiera que sea la decisión va a estar basada en el respeto (...) Fue un bombardeo. Las redes sociales se pueden ver de muchas maneras, aquí lo importante es que yo lo que estaba tratando era como alejarme un poco de esos pensamientos, esos recuerdos, para procesar un poco los sentimientos”, manifestó el actor y empresario colombiano.

Fotos de Miguel Melfi de joven: así se veía de adolescente

En medio de los sucesos que han mantenido al borde de la silla a los fanáticos del formato, se conoció una fotografía de Miguel Melfi de cuando era adolescente. En la imagen aparece el famoso con sus hermanos. La foto fue publicada en Instagram por parte de Anasiris Vásquez, madre de la personalidad. En el perfil de la progenitora del cantante hay más registros antiguos de Miguel en su juventud más temprana.

Es de destacar que el concursante de La casa de los famosos ya mencionó cómo se siente respecto a ser el tercero en discordia dentro del matrimonio de más de 12 años de Alejandro y Nataly.

Te puede interesar: ¿Cuánto gana Cintia Cossio al mes? Esta es la impactante cifra

“He respondido anteriormente que, la verdad, no me siento bien en el fondo con todo lo que está pasando, con todo lo que puedan sentir algunas personas; pero sinceramente no fue algo que yo elegí, que ninguno de los dos eligió y que, si se dio, pues no fue por algo que quisiéramos nosotros”, sentenció.