Camilo reveló que asistirá el segundo parto de Evaluna

El 21 de febrero de este año, Camilo y Evaluna anunciaron que estaban a la espera de su segundo bebé. La noticia llegó a tan solo semanas del segundo cumpleaños de Índigo, la primera hija de familia que nació el 6 de abril del 2022. Fue a través de un poema, escrito por el cantante, que se reveló que Amaranto, nombre que escogió la pareja para el bebé, llegará llenar de felicidad, una vez más, al matrimonio de la venezolana y el colombiano.

Puedes leer también: Hija de Jorge Alfredo Vargas impactó con canción en ‘La Voz Kids’

Recientemente, en medio de los preparativos para la llegada de un nuevo integrante a la familia, Echeverry contó que se está preparando para ser él mismo quien asista a su esposa durante su parto. En una entrevista con Molusco TV, el exganador de El Factor X detalló lo que ha venido haciendo para, con sus propias manos, darle la bienvenida a Amaranto.

“He leído y he estudiado montones porque quiero asistir a la partera en este parto. En el parto de Índigo estuve como acompañante activo, pero no tenía el conocimiento como para asistir activamente. Quisiera recibir a Amaranto yo directamente, es complejo, no es ‘pon las manos’, no, eso todo un asunto”, mencionó.

Es de recordar que el primer embarazo de Evaluna también se desarrolló fuera de un hospital, de hecho, ella misma confesó que fue un embarazo de fe, pues en ningún momento se hizo chequeos médicos.

Evaluna Montaner confesó que no fue al médico durante su embarazo

La menor de los hijos de Ricardo Montaner aseguró, en el pódcast Pensándolo bien, pensábamos mal, que hacen su cuñada Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner, y Eli, amiga de la familia, que su primer estado de gestación fue completamente asesorado por una partera.

“Hice un embarazo bastante guiado por fe, no tuve ecos (ecografías), todo fue con una partera que me tocaba la pancita, escuchábamos el corazón y listo, y así fue durante las cuarenta semanas de embarazo, no lo vi nunca, no sabíamos si era niño o niña. Sí había, obviamente, un miedito ahí, pero confiando. Fue hermoso, fue con mucha paz”, reveló.

Te puede interesar: ‘La casa de los famosos’: así se veía Melfi en su adolescencia

La venezolana, que recordó que sus primeras semanas de embarazo fueron complicadas, pues las náuseas no la dejaban tener una vida tranquila, reveló que se enteró del sexo de su hija cuando la pequeña nació. Por eso, sin saber si su bebé sería niño o niña, escogió, con su esposo Camilo, el nombre Índigo, pues es neutro y serviría para ambos géneros.