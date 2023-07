Esposa de Carlos Calero, hospitalizada por problemas de salud: “Es de cuidado”

Carlos Calero es uno de los presentadores más reconocidos de la televisión nacional, pues lleva 25 años en la pantalla chica como conductor de noticias y programas de entretenimiento de Caracol Televisión.

El barranquillero también se ha convertido en toda una figura de redes sociales, por medio de las cuales suele compartir fotografías y videos de algunos momentos que pasa en familia.

Sin embargo, en días recientes Carlos Calero preocupó a su numerosa comunidad de seguidores al confirmar que Paulina Ceballos, su esposa, tuvo que ser hospitalizada.

La pareja cumplió hace poco 25 años de relación Fotografía por: Instagram

¿Qué le pasó a la esposa de Carlos Calero?

De acuerdo con la información que compartió la empresaria en su cuenta de Instagram, empezó a tener problemas de salud desde hace un par de semanas, durante un viaje de trabajo en Barranquilla.

“Al día siguiente estuve muy congestionada, con disfonía y mucha tos. No entendía las alertas que se estaban encendiendo o simplemente no quería escucharlas. Luego me comencé a sentir muy desalentada... algo me pasaba. Ya el domingo toda la madrugada mantuve un dolor bajito en el estómago”, explicó.

Fue entonces cuando Paulina Ceballos no aguantó más y le dijo a Carlos Calero que necesitaba un médico. Él, por supuesto, no lo pensó dos veces y llevó a su amada al hospital para que recibiera la atención necesaria.

“Terminé hospitalizada en Barranquilla. Después de muchos exámenes, tacs y varios chuzones en los brazos, me dijeron que tenía bronquitis y diverticulitis. El médico me explicó que es de cuidado”, agregó la mujer.

La esposa del presentador de Yo me llamo aprovechó para hacer y compartir con sus seguidores una reflexión sobre las prioridades que se deben tener en la vida, pues advirtió que “por vivir a un millón de revoluciones a veces se olvida lo realmente importante”.

“Quiero seguir viviendo, disfrutando mi familia que tanto amo y reconociendo los cambios que necesito. Siempre será bueno decir cuando no estamos bien, no es debilidad y, por el contrario, nos hace valientes reconocer que somos humanos”, concluyó Ceballos.

¿Qué es diverticulitis?, la enfermedad que padece la esposa de Carlos Calero

Según el portal web de la Clínica Mayo, este problema de salud se produce con la aparición de los divertículos, unas bolsas abultadas y pequeñas que suelen formarse en el revestimiento del sistema digestivo. Por lo general, se encuentran en la parte inferior del intestino grueso (colon).

“Puede causar dolor abdominal intenso, fiebre, náuseas y un cambio marcado en tus hábitos intestinales”, se lee a través de la página en cuestión.

La diverticulitis o diverculosis puede tratarse con reposo, medicamentos y algunos cambios en la dieta del paciente, cuando las complicaciones son graves o recurrentes es necesario operar.