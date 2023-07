Paola Jara reveló cómo la conquistó Jessi Uribe: “Él no me gustaba”

Sobre la historia de la relación entre Jessi Uribe y Paola Jara no son muchos los detalles que se conocen. Sin embargo, la intérprete de Murió el amor ventiló algunos datos que dejaron con la boca abierta a más de un seguidor suyo.

Te puede interesar: ‌¿Andy Rivera tiene nueva novia? Curiosa publicación desató las dudas

La historia que relató Jara la conocían solo sus más cercanos Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo Paola Jara sobre Jessi Uribe?

La mujer admitió que su colega no le atraía al principio, aun cuando advirtió que le caía bien y lo admiraba por su carrera artística. Por esta razón aceptó colaborar con él en una canción y realizar varias presentaciones juntos.

“Él lo sabe y por eso lo cuento y lo digo. Él sabe que no me gustaba, para nada. Nunca lo vi con ojos de nada. Cuando grabamos ‘Como si nada’ fue normal, no me atraía físicamente ni nada. Lo veía como otro artista y me caía bien, pero nada más”, expresó en charla con Palante Podcast.

De igual manera, Paola Jara aclaró de qué manera Jessi Uribe logró conquistarla. Eso sí, advirtió que pasar tanto tiempo juntos fue fundamental.

“Esa cercanía de irlo conociendo me permitió conocer más su corazón, lo que era como persona y el talento tan increíble que tiene. Pero claro, más de 3 meses viajando juntos, compartiendo y haciendo promoción de la canción, eso da la oportunidad de conocer a la persona más allá de su talento. Él fue tan insistente que un día, en el que me levanté y nos teníamos que ver en un concierto, cuando lo vi y me saludó tuve muchos nervios”, agregó.

Por último, Jara indicó que fue allí cuando se dio cuenta que su colega ya no le era indiferente y que se habían despertado sentimientos por él: “Yo dije: ‘Qué pasó si no me daban nervios verlo’. Me preocupé muchísimo porque para que a mí me pasara eso era muy difícil. Era muy difícil que me gustara alguien y en ese momento dije: ‘Juepucha, este man… perdí’

¿Cómo se la lleva Paola Jara con los hijos de Jessi Uribe?

En charla con La red, el artista de música popular aseguró que su esposa tiene muy buena relación con sus cuatro hijos. De hecho, aseguró que hace poco viajaron en familia al extranjero para celebrar el Día del Padre.

“Estuvimos en Estados Unidos con Pao y con mis hijos y, no tenemos ningún problema con eso. Pao ama mis hijos y le doy gracias a Dios todo el tiempo por eso, porque nos da bendiciones y disfrutamos momentos muy bonitos. Tenemos una relación muy bonita”, aseveró.