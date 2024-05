Esposa de ‘Bola 8′ reveló la verdadera razón por la que no tienen hijos

La cantante Koral Costa y el actor Omar Murillo, conocido entre el público como ‘Bola 8′, llevan más de 17 años juntos, pero nunca han tenido hijos. Por esta razón, sus seguidores suelen preguntarles si esperan sumar nuevos miembros a la familia o se cerraron a la posibilidad.

Puedes leer también: El sonado escándalo que Ignacio Baladán, novio de ‘La Segura’, protagonizó con una de sus exnovias

Ómar Murillo, participante de ‘La casa de los famosos’, se convertiría en padre. Su esposa Koral Costa estaría esperando su primer hijo. Fotografía por: Instagram

¿Por qué Koral Costa y ‘Bola 8′ no han tenido hijos?

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante caleña compartió públicamente la razón por la que no se ha convertido en madre, pues aseguró que el tema no solo ha despertado dudas sino también críticas en su contra.

“Yo no puedo ser mamá, como muchas mujeres. Y aunque se ha intentado en muchas ocasiones, no ha sido fácil para mí. Contrario a lo que les pasa a muchas mujeres en el mundo, para mí tener hijos es muy difícil (...) A pesar de que ser madre no ha sido mi propósito, no crean que es muy difícil saber que no puedo”, explicó la esposa de ‘Bola 8′.

No te pierdas: Nuevas sorpresas en ‘La casa de los famosos’: ordenaron eliminar a dos participantes

“Ahorita estaba viendo un programa en el que los hijos le enviaban mensajes a sus mamás y me entró mucho sentimiento. A pesar de que he dicho que no quiero tener bebés, pues hay que traerlos solo para darles una hermosa vida, me ha tocado vivir y asimilar que no puedo tener bebés como cualquier otra mujer”, agregó Koral Costa, aunque se reservó el diagnóstico médico que le impide ser mamá “fácilmente”, como lo dice ella.

¿Cómo se conocieron ‘Bola 8′ y Koral Costa?

Se conocieron en medio de la grabación de un comercial de Navidad para el canal Caracol. Durante ese encuentro, su amigo el humorista ‘Alerta’ se encargó de presentarlos. Desde el primer momento sintieron una fuerte conexión entre ellos, lo que los llevó a seguir hablando y, sorprendentemente, a vivir juntos en tan solo una semana.

La convivencia desde el minuto uno fue ideal. Aunque han enfrentado algunos problemas, la pareja tiene un lema fundamental: “siempre confiar en Dios”. Esta creencia ha sido el cimiento de su relación, permitiéndoles mantener una unión sólida y duradera. El respeto mutuo, la confianza y, sobre todo, el amor profundo que sienten el uno por el otro han sido los pilares que han sostenido su historia de amor a lo largo del tiempo.