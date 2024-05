¿Por qué la esposa de ‘Bola 8′ come tierra? Esta es la extraña razón

Koral Costa, esposa de Omar Murillo (conocido como ‘Bola 8′), actor y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, llamó la atención de los medios de comunicación y del público en días recientes con una inusual revelación: come tierra.

Te puede interesar: Expulsaron a Isabella Santiago de ‘La casa de los famosos’ ¡Estas fueron las razones!

Koral Costa se le arrodilló a ‘Bola 8′ y le pidió matrimonio otra vez Fotografía por: Instagram Koral Costa

¿Por qué la esposa de ‘Bola 8′ come tierra?

Este comportamiento, que ha generado diversas opiniones en las redes sociales, es resultado de una condición conocida como síndrome de pica o geofagia. Se trata un trastorno alimentario que implica la ingesta de sustancias no nutritivas durante al menos un mes a un nivel considerado inapropiado para el desarrollo evolutivo del individuo.

Aunque la ingesta de tierra puede estar asociada con deficiencias nutricionales, como la falta de hierro o zinc, también puede ser una respuesta a la ansiedad o al estrés. Según Koral Costa, la ansiedad y la ausencia de su esposo, quien participaba en el reality show de RCN y Vix, desencadenaron en este comportamiento: “Estoy sufriendo un síndrome que se llama síndrome de pica, que es que nos dan ganas de comer tierra. Últimamente, estoy sintiendo este deseo, desde que mi esposo entró a ‘La casa de los famosos Colombia’, me empezó a dar ansiedad y comenzaron las ganas de comer tierra”.

Puedes leer también: Carla Giraldo le dijo “chao para siempre” a ‘LCDLF’ ¿Qué pasó?

“No sé lo que signifique, esto es todo lo que he comido (mostrando la matera), no sé si esto sea malo para la salud, pero quería contarles […] Para muchas personas puede que sea normal, pero para otras no”, concluyó la esposa de ‘Bola 8′ por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram, en el que posó abrazada a una matera llena de tierra.

La confesión de Costa ha suscitado una mezcla de preocupación y escepticismo entre sus seguidores y detractores. Algunos sugieren que podría estar buscando atención, mientras que otros recomiendan buscar ayuda profesional para abordar el trastorno. Lo cierto es que el síndrome de pica es un problema de salud que requiere comprensión y tratamiento médico.

La escena de celos que Koral Costa le hizo a ‘Bola 8′

La caleña nunca ha negado que en el pasado fue una persona muy “tóxica” y celosa. Precisamente, por medio de redes sociales recordó una bochornosa escena que protagonizó hace varios años atrás.

“Le hice un escándalo a mi esposo y el lugar estaba lleno. Yo estaba borracha porque antes tomaba bastante y ese día vomité, me senté en una esquina, hice tremendo show y la gente me preguntaba por qué era lo que me pasaba”, comentó la esposa de Omar Murillo ‘Bola 8′.

Koral Costa explicó que al día siguiente sintió mucha pena con todas aquellas personas que presenciaron lo ocurrido, pues es consciente que se llevaron una impresión negativa de ella: “Ustedes no se imaginan el escándalo que hice, tanto que yo dije: ‘no vuelvo a tomar’, porque lo que le hice a mi esposo fue de vergüenza. Pienso y creo que las personas que me vieron en ese tiempo dirán que soy una vieja escandalosa, pues se llevaron en ese momento una imagen horrible de mí”.