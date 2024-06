Epa Colombia reveló la exorbitante suma de dinero que invertirá en su cambio extremo

Epa Colombia es una mujer que se ha caracterizado por su transformación constante, no solo en el ámbito personal y profesional, sino también en cuestiones estéticas, pues para nadie es un secreto que hace tiempo lucía muy diferente.

Aprovechando su estabilidad económica, la influenciadora y empresaria se sometió hace tiempo a varias cirugías, como rinoplastia, mentoplastia, mamoplastia y liposucción. Razón por la cual sorprendió el anuncio que hizo en días recientes, cuando informó a su comunidad de seguidoras que entrará de nuevo al quirófano para hacerse varios ‘retoques’.

Epa Colombia antes y después de sus cirugías. Fotografía por: Archivo Particular

¿Cuánto cuestan las cirugías de Epa Colombia?

“Me quiero hacer la nariz y te voy a contar por qué. Hace uno o dos años, después de haberme hecho la rinoplastia, me puse a tomar y una vieja me pegó, entonces me tocó colocarme un injerto y está un poco quebradito (...) Los senos, después del embarazo, me quedaron escurridos ¡Uy no! Por Dios que esos senos no... Al principio se veían bonitos, pero ya después me quedaron escurridos ¡Tú vieras cómo los tengo!”, explicó sobre sus futuras intervenciones.

Días después de dar a conocer su deseo de volver al quirófano, Epa Colombia se dio a la tarea de buscar cirujanos en la ciudad de Medellín. Inicialmente, según explicó, les propuso a los galenos acordar el canje de la cirugía por promoción para sus perfiles en redes sociales, pero ninguno aceptó. Fue entonces cuando Daneidy Barrera Rojas (nombre de pila de la creadora de contenido) dio a conocer que, como no consiguió pagar sus cirugías con publicidad, deberá invertir una gruesa suma de dinero para hacerse el cambio extremo que desea.

De acuerdo con lo expuesto por la bogotana de 27 años, las operaciones que quiere practicarse tienen un costo de 71 millones de pesos. A este monto deberá sumarle el precio de los exámenes requeridos, que cuestan 2.500.000 pesos, aproximadamente.

Rinoplastia terciaria : 35 millones de pesos.

Mentoplastia secundaria : 18 millones de pesos.

mastopexia periareolar: 18 millones de pesos.

La opinión de Epa Colombia sobre las cirugías plásticas

En una entrevista que concedió a La Red en junio de 2023, Barrera Rojas habló sin filtro sobre sus operaciones y las críticas que ha recibido por cada una de ellas.

“Estos procedimientos suben la autoestima, quien diga que no es porque está haciendo mentirosa. ¿Sabes por qué, amiga? Porque hacerse retoques lo llena a uno de amor propio y eso es belleza, yo estoy adquiriendo belleza de la estética, de los cirujanos, para cada día sentirme mejor. Yo respeto a las mujeres que son naturales, pero si tú te quieres sentir mejor una nariz, háztela, amiga, no estás siendo plástica, te están dando puro amor propio”, argumentó Epa Colombia.

A pesar de su gusto por las operaciones, no todos en su familia piensan igual y uno de ellos es su padre: “Mi papá dice: ‘Deje de estarse pasando cuchillo, hermana’. Él me dice de todo, pero mi mamá siempre me ha apoyado: ‘Nena, si eso te hace feliz, si te gusta, hazlo. Lo importante es que no te vayas a pasar y te vayas a desfigurar’”.