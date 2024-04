Epa Colombia expuso “la peor parte” de su embarazo y le llovieron críticas

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, volvió a ser tema de conversación en redes sociales. En esta ocasión, por cuenta de la inesperada respuesta que entregó a una de las dudas más frecuentes entre su comunidad de seguidores.

Epa colombia está contenta en esta nueva etapa y así lo ha hecho saber durante todo el proceso. Fotografía por: Leonardo Sánchez

¿Qué dijo Epa Colombia sobre su embarazo?

A través de una dinámica que realizó en su cuenta de Instagram, a la también empresaria le preguntaron por “la peor parte de su embarazo” y sus palabras sorprendieron a más de uno.

Y es que, según Barrera Rojas, desde hace varios meses no ha podido tener intimidad con Karol Samantha, su pareja, lo que le hace mucha falta.

“Lo peor que me pasó en este embarazo es que no pude hacer el amor, pero ya llegará el momento de volver a hacer el amor (...) Me dieron muy rudo los síntomas, en especial que a veces me sentía muy triste, pero eran las hormonas”, comentó Epa Colombia, tras lo cual recibió una gran cantidad de críticas.

Para compensar cargas, la bogotana también resaltó los aspectos positivos en la espera de su primera hija, a quien llamará Daphne Samara: “Maduré, entendí, aprendí a escuchar, a tener paciencia, a valorar, a comprender y a entender“.

¿Epa Colombia mostrará a su bebé?

Teniendo en cuenta que algunas figuras públicas suelen esconder la cara de sus hijos, alegando privacidad para los pequeños, seguidores de la influenciadora le preguntaron qué postura tiene sobre compartir o no la cara de la bebé cuando nazca.

“Imagínate que Karol me dice: ‘No, amor, no vamos a mostrar a nuestra bebé' y dizque mostrarle primero las manitas o la orejita, pero no, amiga. Yo siempre te he mostrado todo el proceso y te voy a mostrar a mi hija, no te preocupes. Claro que sí te la voy a mostrar, para que sepas si es monita o no, si se parece a Karol o a mí“, dijo la vendedora de productos capilares.

Además, Epa Colombia adelantó que, al poco tiempo de dar a luz, publicará un video en sus redes sociales con todos los detalles del momento: “Lo importante es que vayas a ver el video a Facebook y siempre estés muy pendiente de mí, pues siento que en este embarazo me dieron duro, pero tú siempre me apoyaste”.