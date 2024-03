“Ella no llora”: Anuel habría lanzado pulla a Karol G con una foto junto a Shakira

Shakira lanzó, luego de casi siete años de ausencia en la música, un nuevo álbum. Bajo el nombre Las mujeres ya no lloran, la barranquillera le dio la bienvenida a 16 nuevas a su extenso repertorio, por lo que decidió hacer una fiesta en el Hard Rock Café de Miami. Hasta allí llegaron celebridades de diferentes partes del mundo, entre ellas, una que llamó particular atención y generó críticas.

Hasta el sitio llegó Anuel AA, exnovio de Karol G, una de las amigas de la creadora de clásicos temas como Loba y Ojos así. El puertorriqueño subió fotografías con Shak, y generó polémica, pues, para nadie es un secreto que la costeña y la antioqueña, quien en la actualidad tiene un estable noviazgo con Feid, compusieron juntas el tema TQG (Te quedé grande), al parecer, teniendo como inspiración a sus exparejas, Gerard Piqué y Emmanuel, nombre de pila del trapero.

Anuel AA se tomó fotos con Shakira: ¿Quiso molestar a Karol G?

“Bebé, ¿qué fue? ¿No pues que muy tragadito? ¿Qué haces buscándome el la’o, si sabes que yo errores no repito? (Eh, papi) Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al meno’ yo te tenía bonito”, dice el tema que tantos reconocimientos le significaron a las dos colombianas.

Mientras que algunos internautas calificaron a Shakira de traicionar a la nacida en Medellín, hubo otros que notaron algo en particular: la supuesta indirecta del cantante a su exnovia, ‘la bichota’. Se trató del mensaje con el que Anuel compartió la galería de fotografías con la madre de Milan y Sasha. “Shakira no llora, Shakira hace millones”, escribió.

La sección se llenó de comentarios que le reclamaron por la supuesta pulla en contra de la autora de Mientas me curo del cora. “Soy como Shakira, me llevo bien con la ex de mi pana”, “Y Karol también haciendo millones, nada de lloradera”, “¿Y Shakira no hizo una canción con Karol g y hablaron de sus ex?”, “como Karol G son dos grandes de TQG, mujeres empoderadas mil, esas son las que a ti te faltan papi”, “Siempre colgándose de otros artistas este pana”, “A más de una Paquita G le dolerá está publicación”, se lee en algunos de los mensajes.