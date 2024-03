Así se veía Nataly Umaña, de ‘La casa de los famosos Colombia’, en su infancia

Nataly Umaña sigue siendo una de las celebridades más polémicas de las últimas semanas gracias a su participación en el reality del canal RCN La casa de los famosos. La infidelidad de la actriz a su esposo, Alejandro Estrada, con el panameño Miguel Melfi, la ha tenido en el ojo del huracán. Las críticas en su contra son muchas, pues la acusan de deshonesta y falsa.

Es de recordar, de hecho, que el quinto eliminado de la competencia fue José Miel, quien a su salida no dudó en mostrar su inconformidad con Umaña y en advertirle a sus compañeros que es una mujer falsa. “Nataly Umaña es mi nominada. La nomino porque desde que entré a la competencia no tuve afinidad con ella y de por sí quería que saliera hoy, pero mira, salí yo (...) siento que es una persona hipócrita y poco de fiar”, señaló.

“Alejito es un hombre maravilloso, guapísimo. Siento que ese tipo de cosas se arreglan en la casa desde el principio. Yo siento que hay muchas mujeres que se sintieron identificadas en el sentido de que están casadas y de pronto su relación ya no va más allá o se sienten mal, entonces yo siento que ser sincero y honesto con uno mismo con su pareja de decir las cosas y no llegar a un reality donde te está viendo toda Colombia, y toda Latinoamérica, todo Panamá, y estar con otro man sin haber terminado una relación. A mí eso me parece un poco terrible (...) Si se lo hizo a su marido, también se lo va a hacer a Melfi”, añadió en una charla con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez para Vix.

Así se veía Nataly Umaña cuando era una niña

En medio de los ataques en su contra, la intérprete sigue al interior de la competencia tratando de llegar a la final para quedarse con los 400 millones de pesos que promete dar la producción al ganador.

Internautas, durante la estadía de Nataly en la mansión, han estado indagando en la vida de la recordada Juanita de El cartel de los sapos, tanto así, que se han encontrado con varios detalles curiosos.

Recientemente ha salido a la luz una fotografía subida por ella misma de cuando era una niña. “Esa bebé a la que amo, se me cruzó en el camino o sea yo. Se me olvidó subirla el día del niño y decirle tantas cosas. Te amo, eras tan genuina, solo esperabas que tus padres te hicieran feliz con hechos simples, pero cada vida tiene su propia historia”, redactó al lado de la foto.