Él es el novio de Lina María Hurtado, Miss Universe Buenaventura

Una de las representantes favoritas para quedarse con la corona de Miss Colombia era Lina María Hurtado, quien estaba en el certamen de belleza nacional a nombre de Buenaventura. La comunicadora social no logró convertirse en la ganadora, pero se ganó la atención de gran parte de los seguidores del concurso. Recientemente, a través de sus redes sociales, sorprendió a sus fanáticos tras revelar la identidad de su pareja.

“Gracias por tu amor. Me haces la mujer más feliz del mundo”, comentó Lina María en la descripción de las dos fotografías que subió a su cuenta de Instagram. En las imágenes se ve a Lina María compartiendo las que serían unas vacaciones. Mientras a la joven de 24 años de edad se le ve posando con un bikini blanco, a él se le ve sin camisa luciendo algunos tatuajes.

Detrás de la pareja se ve un paisaje que da a entender que se encuentran en una playa. Aunque se desconocen más detalles de la vida del novio de Lina, los seguidores de la modelo no dudaron en dejar decenas de mensajes de cariño a la pareja. Así mismo, comentaron que el novio de Lina es ‘el hombre con más suerte de Colombia’ por tener una novia con la belleza de Lina María.

Miss Buenaventura hizo dura confesión: usaba cloro para blanquear su piel

El pasado 2 de septiembre se realizó una nueva edición de Miss Universe Colombia, concurso de belleza del cual Lina María Hurtado, Miss Buenaventura, era una de las favoritas. Y aunque no se llevó la corona, su nombre sigue retumbando en los medios de comunicación por cuenta de una dura confesión sobre su infancia.

De acuerdo con lo que expuso la periodista en entrevista con Semana, vivió duros momentos en sus primeros años de vida por cuenta del bullying que sufrió de sus compañeros de colegio, quienes se burlaban de su color de piel.

“Mis papás trataron en lo posible de mostrarme lo valioso que era ser una mujer negra, de cuánto me tenía que amar y aceptarme. Pero los niños eran crueles, había matoneo y me costaba aceptarme tal y como era. Siempre llegaba del colegio con ganas de arrancarme la piel y fue un proceso difícil”, recordó Miss Buenaventura.

A pesar de las palabras que sus padres optaron por cambiarla de colegio e incluso de ciudad, pues se fueron a vivir a Cali, las burlas en contra de Lina María Hurtado no cesaron. Al punto que llegaba en las tardes a su casa y se aplicaba cloro en la piel para intentar blanquearla.

“Lo hacía a escondidas de mis padres. Y lo usaba porque se supone que es un blanqueador y lo blanco era lo bueno. Siendo niña y en medio de lo ilógico que podía ser me lo aplicaba y me frotaba. Y me hice mucho daño en la piel”, concluyó al respecto.