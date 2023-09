El accidente de Nela González en ‘MasterChef Celebrity’: casi le cuesta su salida

Una nueva eliminación se vivió en MasterChef Celebrity en la noche del 10 de septiembre. En medio de las lágrimas y luego de presentar un plato que no cumplió con las especificaciones exigidas, Zulma Rey, se despidió de la competencia. La prueba se disputó solo entre mujeres y estuvo llena de momentos nostálgicos y de tensión, entre ellos, el que vivió Nela González.

La prueba era libre, sin embargo, cada una de las concursantes tenía que cocinar algo usando caldos desmenuzados. Todas se encontraban adelantando su preparación cuando, en medio del afán, a Nela, que estaba preparando una milanesa, se le cayó el recipiente en el que estaba su salsa.

“La tropecé y la tumbé”, explicó Nela ante las cámaras del programa. Evidentemente frustrada, Nela, en medio de su desesperación, le preguntó a Adrián, uno de sus compañeros, acerca de lo que podía hacer ahora, sin salsa. “Resuelve, resuelve, vas a encontrar cómo”, le contestó el comediante a la actriz venezolana.

Marinela González Fotografía por: Instagram @nelagonzalez

Nela, entonces, respiró profundo e intentó hacerla de nuevo, aún y cuando el tiempo estaba en su contra. Es de recordar que, para completar las preparaciones, todas las concursantes tenían tan solo 45 minutos. “No te rindas”, le decía Adrián mientras Nela repetía la salsa en medio de los 10 minutos que le quedaban para terminar su plato.

Finalmente, Nela lo logró y pasó al atril. Su plato, visualmente, de acuerdo con sus compañeros, ‘no era el más bonito’. “Espero que esté deliciosa, por lo menos esa. Me siento muy inconforme con mi plato. Este no es un plato de mi nivel de ahora. Sé perfectamente que no está al nivel que debería”, sentenció.

Luego de que Jorge Rausch y Christopher Carpentier probaran todos los platos, Nela fue llamada con Zulma Rey y Daniela Tapia por parte de los jueces. Martha Isabel Bolaños y Carolina Acevedo, a diferencia de ellas tres, se salvaron inmediatamente y subieron al balcón.

La eliminada finalmente fue Zulma. “Me da duro porque siento que yo también me podía ir”, comentó Nela ante la salida de su colega. Los jurados le recordaron a la actriz que no se iba por ser mala cocinera, sino porque había sido la que, desafortunadamente, había cometido más errores. La falta de salsa en su plato fue trascendental para la decisión final.

La salida de la bogotana conmovió a varios en el set de grabación, incluso a la presentadora del formato, Claudia Bahamón, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes.

“Gracias por permitirnos vivir tu ser más auténtico, tu nobleza, tu valentía, tu sentido del humor, tu sinceridad, tu capacidad de adaptación. Tu nos recuerdas, mi Zulmi, el valor de la empatía y la compasión en un mundo tan competitivo. Y entre tanta dulzura, también admiro tu carácter, porque doy fe de que lo tienes”, redactó en sus redes sociales.