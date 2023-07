Diva Jessurum contó por qué salió de ‘La Red’ de Caracol Televisión: “duré un año”

Además de periodista y presentadora, Diva Jessurum también se ha destacado por ser escritora, libretista y directora de televisión colombiana. Es egresada de Comunicación Social de la Universidad del Norte y tiene una maestría en Periodismo y Moda.

Antes de comenzar en el mundo del entretenimiento, Diva se desempeñó como periodista del Noticiero Actualidad Económica de Telecaribe. Fue corresponsal del Noticiero TV Hoy y periodista del Noticiero Teleheraldo. Además, trabajó como corresponsal de Noticias RCN.

Posteriormente se convirtió en Directora de Entretenimiento de fin de semana del Canal RCN. Luego dirigió el programa Los cuentos de Diva hasta el 2005. Tiempo después fue presentadora de entretenimiento de Noticias Caracol y más adelante se convirtió en la directora de la sección del noticiero.

Luego de eso, fue presentadora de La Red pero renunció en el 2013 y en el 2019 renunció a la dirección de entretenimiento, pero continuó como productora y directora de Se dice de mí y Expediente final.

¿Por qué Diva Jessurum renunció a ‘La Red’?

La presentadora compartió set en el programa de entretenimiento junto a Ronald Mayorga, Carlos Giraldo, Frank Solano y Carlos Vargas. En una reciente entrevista con el programa La sala de Laura Acuña, la presentadora habló de su paso por ese programa de los fines de semana de Caracol Televisión y de su paso en general en el entretenimiento.

“Nunca dijiste mentiras pero sí se revelaron cosas que causaron dolor, situaciones difíciles para las personas con las que hablabas. ¿Te arrepentiste de algo que hubieras dicho de alguien que cuando se vio la consecuencia de eso dijiste ‘la embarré’?”, le preguntó Laura Acuña.

Sobre eso, Jessurum dijo: “yo estuve en La Red y allá jamás tuve una rectificación, pero duré solo un año porque mi esencia era otra cosa. Cuando tú hablas de que ‘fulanito’ y ‘perensejito’ terminaron y que se acabó de relación, pues qué carajo me importa, yo por qué me tengo que meter en eso, ¿acaso yo serví de colchón? ¿Acaso yo vi lo que esa persona le hizo o lo que pasa cuando se apagan las luces y llega a su casa y llega sola a su casa? ¿Por qué tenemos que salir a contar cosas de las demás personas?”.

Luego, agregó: “a mí me parecen terribles esos programas de chismes de Estados Unidos. Entonces yo me arrepiento de haber contado todo, pero quiero aclarar que muchísimas personas me llamaban para que lo contara. Lo que pasa es que era mi trabajo, ¿qué podía yo hacer?. Siempre hay que pensar dos veces antes de actuar, y nunca un like es lo suficientemente valioso si le causas daño a alguien”.