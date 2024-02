Diego Daza le cumplió el sueño a un niño de festejar su cumpleaños juntos

Sin duda alguna, Diego Daza es catalogado como uno de los intérpretes vallenatos más populares y respetados de la industria musical nacional.

El valduparense gracias a su puesta en escena, personalidad, carisma y don de gente, ha logrado recorrer varias regiones de Colombia, interpretando sus más grandes éxitos musicales como: La química, Del rey es la reina, La foto, La química, El dm, La borré del mapa, la soltería y Diez mil veces tú, por tan solo mencionar algunos.

Cabe mencionar que, el sábado 2 de septiembre de 2023, Diego Daza y su compañero de fórmula, Carlos Rueda, lograron sorprender gratamente una vez más a sus fieles seguidores, pues realizaron en el Parque la Leyenda Vallenata el lanzamiento de A To’ Timbal, su reciente álbum musical.

Niño celebra su fiesta de cumpleaños con temática de A To’ Timbal

Tras el lanzamiento de A To’ Timbal, miles de personas han decidido celebrar sus eventos al son de estos éxitos vallenatos; sin embargo, todo no acaba allí; pues hace un par de días, un niño a través de redes sociales dio a conocer que deseaba que su fiesta de cumpleaños tuviese la temática del más reciente álbum musical de Diego Daza y Carlos Rueda.

Tras conocerse la petición del pequeño Thiago, el cantautor vallenato decidió hacerle realidad su deseo y hace un par de horas lo visito para festejar con él este día tan especial.

En el video compartido a través de redes sociales, se puede observar que, el pequeño cuando vi a Diego no dudo en correr y saltar en sus brazos, hecho que conmovió gratamente al cantante vallenato. En medio del emotivo momento, Diego Daza decidió regalarle a Thiago, su fiel seguidor, la camisa y las gafas originales con las que posó para la carátula de A To’ Timbal, hecho que dejó al pequeño sin palabras.

“¡Qué gran ser humano eres @diegodazam, has hecho feliz a Thiago con permitirle vivir este momento! ¡GRACIAS, DIOS TE BENDIGA!”, “Joda, qué detallazo. Humildad y grandeza @diegodazam. Dios te siga bendiciendo 🙌”, “Dieguista por siempre y para siempre 🙌”, “Vas pa arriba, eso es ser un artista, no cambie la esencia y no tendrás límites”, han sido algunos de los comentarios que se han hecho presentes en la publicación.