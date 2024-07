Diana Ángel confesó que está enamorada de un conocido futbolista ¿Quién es?

La situación sentimental de Diana Ángel es tema de conversación desde que participó en La casa de los famosos (LCDLF), teniendo en cuenta que tuvo un fugaz romance con su compañero ‘Culotauro’, quien no se mostró convencido de entablar un noviazgo con la actriz y por eso le aclaró sus intenciones.

“Quizá fue un error no haber puesto un límite mucho antes, pero es que uno no puede controlar eso en un ambiente tan condicionado ¿A qué me refiero?, pues que usted, de repente, encuentra un gusto por compartir con alguien y van y los esposan ¡Eso en la vida real es acoso!”, comentó ‘Culotauro’ entre risas a la revista Vea. Además, agregó: “Normalmente, cuando uno se gusta con alguien hay una serie de etapas y pasos que llevan su tiempo, pero allá (en LCDLF) no es igual”.

Ahora, meses después de lo ocurrido entre Diana Ángel y ‘Culotauro’, la también cantante sorprendió al contar públicamente que está “enamorada” de un famoso futbolista.

'Culotauro' y Diana Ángel en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Canal RCN

¿De quién está enamorada Diana Ángel?

De acuerdo con lo expuesto a través de redes sociales por la bogotana de 48 años, se trata de un jugador de la selección de Uruguay, con la que actualmente disputa la Copa América 2024.

“Estoy nuevamente enamorada y es del equipo contrario”, escribió Diana Ángel horas previas al juego entre Colombia y Uruguay, como descripción a una fotografía de Nicolás de la Cruz, futbolista de 27 años que también defiende los colores de la camiseta de River Plate (Argentina).

Aunque se trata de un ‘amor platónico’, la confesión de Diana Ángel suscitó una gran cantidad de reacciones entre su comunidad de seguidores, así como entre algunos detractores.

“Reafirmando que le gustan los ‘pollos’ y la que soporte”, “debería buscar un hombre de su edad y no estar en coqueteándole a jovencitos”, “se nota que no aprendió nada de lo que vivió con ‘Culotauro’” y “ella verá con quién se involucra o a quién le echa los perros, ni que fuera la vida de ustedes para exigir”, fueron algunos de los mensajes que recibió.