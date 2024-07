John Alex Toro se peleó en plena entrevista con una conocida locutora: “Fue grosero”

John Alex Toro es uno de los actores más reconocidos del cine y la televisión colombiana gracias su destacada participación en producciones como Nuevo rico nuevo pobre, El Paseo 6, María llena eres de gracia, Lavaperros, La Nocturna, Primate, La primera vez, entre otras.

Sin embargo, en horas recientes el nombre del pereirano se convirtió en noticia por temas ajenos a su profesión, luego de que una conocida locutora de radio expusiera la pelea que tuvo con él en medio de una entrevista.

¿Por qué pelearon John Alex Toro y Valentina Taguado?

De acuerdo con lo expuesto por la también exparticipante de Survivor: la isla de los famosos, todo ocurrió en medio de una charla que tuvo con el actor de 53 años en Impresentables, espacio de la emisora Los 40 Colombia en el que trabaja junto a Roberto Cardona y Pipe Flórez.

“Estábamos en la entrevista normal y yo le pregunté cuánto ganó en ‘Francisco el matemático’ y me contestó súper bien, entonces pensé que me iba a seguir respondiendo. Por esa razón le pregunté cuánto ganó en Nuevo rico nuevo pobre y ahí se emp*tó y se fue. Jhon Álex se molestó: ‘¿Cómo preguntas eso? Esto es Colombia, no Suiza’”, explicó Valentina Taguado a Lo sé todo.

“Se me encaró de pie y me dijo: ‘Usted me está ofendiendo,’ pero yo le respondí: ‘Yo no voy a su trabajo a ofenderlo (...) Yo le dije que una entrevista se trata de que tú puedes preguntar lo que se te dé la gana y la persona puede contestar lo que se le dé la gana. Tú puedes pasar de pregunta, yo no tengo problema por eso, pero él se emp*tó (...) Además, yo nos oy periodista, quizá por eso pregunto lo que se me da la gana. Al final fue tan grosero que le dije gamín arrabalero”, agregó la locutora de Los 40 Colombia.

La famosa actriz que fue novia de John Alex Toro

Se trata de la actriz Laura Londoño, con quien sostuvo una relación por varios años. Así lo contó la paisa en una entrevista con Diva Rebeca: “Me llevaba veinte años ese señor. Nos conocimos haciendo una obra de teatro y yo quedé maravillada porque era muy buen actor, comprometido con el oficio, estudioso a morir. Para mí era puro aprendizaje. Quedé flechada. Fue una relación de tres años”.

Sin embargo, el encanto que sentía la protagonista de La ley del corazón por John Alex Toro se acabó con el pasar del tiempo. Esto lo reafirmó durante un viaje de estudios que realizó a Nueva York, donde conoció hombres más guapos e interesantes que llamaron su atención.

Laura Londoño también es reconocida en la televisión internacional gracias al título que ganó recientemente en 'MasterChef Celebrity España'. Fotografía por: Instagram @londonotlaura

“Ustedes no se imaginan mis compañeros y yo pensando que tenía novio. ¡Ay no! ¿De verdad? Cuando terminé con él (Toro) disfruté delicioso. Yo terminé esa relación y había un chico que me encantaba, se me quitó la bobada. Terminé esa relación un poco con sed (...) Desde él dije que no más actores. Yo creo que deben ser maravillosos, pero con un actor en la casa es más que suficiente. Yo se lo diría a él, aunque creo que ya no me sigue en redes”, concluyó Laura Londoño en aquella ocasión.