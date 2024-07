¿Por qué cambiaron a Pedrito Coral Jr. en ‘Pedro el escamoso 2′? Esta sería la razón

23 años después del lanzamiento de la primera temporada, Pedro el escamoso estrenará una nueva edición el próximo 16 de julio por el canal Caracol. Sin embargo, la serie regresa con varios cambios en el elenco y uno de los más notables tiene que ver con el personaje de Pedrito Coral Jr, quien será interpretado por Carlos Torres.

La llegada del barranquillero a la icónica producción desató opiniones divididas, teniendo en cuenta lo diferente que luce a Carlos Kajú, el actor que interpretó este mismo papel hace más de dos décadas.

Carlos Kajú en los zapatos de Pedrito Coral Jr. en 'Pedro el escamoso'. Fotografía por: cortesía Caracol TV

¿Por qué cambiaron al actor de Pedrito Coral en ‘Pedro el escamoso 2′?

La producción de Caracol Televisión todavía no se ha pronunciado sobre la razón por la que se eligió a Carlos Torres para la segunda temporada. No obstante, Carlos Kajú habló hace tiempo sobre el motivo por el que no habría sido tenido en cuenta.

“Mompirris, si se pensara ahora en hacer otra temporada de ‘Pedro el escamoso’, seamos realistas, yo no cumplo hoy en día con el perfil físico de un Pedrito adulto, pues me sigo viendo muy pequeño pese a mi edad. Es decir, mi talento y mi disciplina en esta ocasión no sería suficiente; eso tenemos que aceptarlo. Así es este medio en Colombia o en cualquier parte del mundo”, expresó el actor de 32 años en redes sociales.

A pesar de la opinión expuesta por Carlos Kajú, considerado por algunos como ‘el Pedrito Coral Jr. original’, televidentes han lamentado su ausencia a través de redes sociales.

¿Qué se sabe sobre ‘Pedro el escamoso 2′?

De acuerdo con la información compartida por el canal Caracol, esta nueva temporada, que también estará disponible a través de la plataforma Disney+, inicia con el regreso de Pedro Coral al país tras dos décadas radicado en el extranjero. Por supuesto, ‘El Mompirri’ llega a Colombia para reunirse con sus viejos amigos y su hijo Pedrito Jr., quienes esperan a un hombre lleno de dinero. Por esta razón, inventa mentiras que ocultan su cruda realidad fuera del país y le hacen ganarse la admiración de todos, aunque esto no dura mucho.

En cuanto al elenco, la producción eligió de nuevo a Miguel Varoni como el protagonista. Además, también estarán de vuelta Marcela Mar, Andrea Guzman, Álvaro Bayona y Juan Carlos Arango, con sus tradicionales personajes. Entre las nuevas incorporaciones que tiene el elenco destaca, además, la inclusión de Ana María Trujillo como la nueva enamorada de ‘El Mompirri’.

Pedro el escamoso 2, escrita por Felipe Salamanca, está compuesta por 23 episodios de 45 minutos y cuenta con la producción ejecutiva de Juan Carlos Villamizar y Dago García, el mismo equipo que estuvo al frente de la historia original.