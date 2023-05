‘Desafío The Box’: fuerte sanción para Yan y Flaca por millonarios daños: “perdón”

El día 27 del Desafío The Box, comenzó con Yan, de Beta, y Flaca, de Gamma, quienes disfrutaron de una gran noche en el Cubo de la ‘Ciudad de las cajas’. Luego, al volver a sus casas, los participantes les contaron a sus compañeros que se pasaron de tragos. Aunque parecían muy felices, no sabían lo que les esperaba.

Yan y Flaca cometieron grave error en el ‘Desafío The Box’

Andrea Serna apareció en la pantalla para contarles una mala noticia: “desafiantes, como en la vida, en el Desafío lo actos también tienen consecuencias. Anoche Yan y la Flaca estuvieron en el cubo y a cambio de una noche de distención y alegría es hubo una noche de desenfreno…Este comportamiento atenta contra las reglas del Desafío, reglas mínimas de convivencia para poder vivir”, les dijo la presentadora. Sobre eso, Yan dijo: “no creí que esto fuera una consecuencia grave”.

Enseguida, Andrea continuó con la palabra: “es responsabilidad de cada uno de ustedes cuidar de esta infraestructura. La consecuencia se logró, los daños ascienden a 50 millones de pesos. De la única manera en la que podrán venir a la próxima prueba será trayendo esa plata, de no ser así, los dos equipos tendrán que pagar cuatro ciclos consecutivos en playa baja”.

Yan y Flaca se disculpan por el error cometido

Como se ha podido ver hasta ahora, cada vez que un participante comente un acto que atenta contra las reglas de la competencia, es todo el equipo quien debe asumir las consecuencias. “En varias oportunidades se les ha dicho que los actos de un participante impactan a todo el equipo. Pero Yan y la a estaban solos, no había nadie quien los detuviera. Este es el momento de que tomen acciones. En cada equipo van a decidir cuál será esa sanción que puedan impartirles a ellos”, agregó Andrea Serna.

La Flaca, de Gamma, le pidió disculpas a sus compañeros: “le pido una disculpa, no iba a pensar que esto tenía consecuencias. Yo no estaba borracha, yo estaba consiente de lo que estaba haciendo”. Por su parte, Yan le dijo al equipo azul: “Discúlpenme, cuando me gane el Desafío les pago esa plata”.

¿Qué sanción tuvieron Yan y Flaca?

Además de decidir si pagaban entre los dos equipos 50 millones de pesos, o si, por el contrario, iban cuatro ciclos seguidos a playa baja, los integrantes de Beta y Gamma tuvieron que ponerle una sanción a Yan y Flaca.

Después de dialogarlo mucho e incluso, protagonizar una fuerte discusión en la casa naranja, el equipo azul definió que Yan debía ir a playa baja una noche, mientras que el equipo naranja decidió ponerle el chaleco a Flaca.