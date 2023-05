‘Desafío The Box’| Sara ‘explotó’ ante críticas de sus compañeros: “soy morronga”

En el más reciente capítulo del Desafío The Box, los equipos comenzaron hablando de sus estrategias. Luego, los integrantes de Gamma, desde Playa Baja, analizaron a quién deberían enviarle el chaleco de sentencia. Finalmente escogieron a Beta. Kaboom fue el emisor y le entregó el chaleco a Juli.

“Lo que hizo Gamma fue una advertencia, o un mensaje, porque ellos están molestos por lo que pasó”, dijo Maryam. Luego, agregó: “no puedo competir hoy ni mañana, la recomendación del médico es que guarde reposo porque la limitación que tengo es bastante”.

Juli, la sentenciada, dijo: “tenemos que ser inteligentes, porque ya sabemos que el equipo que no esté en la alianza lleva del bulto”.

Desafío de Sentencia y bienestar

Andrea Serna les informó a todos los competidores que debían prepararse para la próxima prueba que sería la de Sentencia y Bienestar. “Nuevo día, nuevo chaleco, vuelve y cae en Beta y en una exalpha”. Dos hombres y dos mujeres de cada equipo se enfrentaron en el box azul. “Si Beta no gana esta prueba queda por fuera de la competencia del mejor equipo del ciclo”, les dijo la presentadora.

En una prueba por relevos, ganaba el equipo que primero terminara el recorrido con sus cuatro integrantes. Gamma se llevó el primer puesto y Alpha el segundo. “Es muy gratificante que estamos ahora en Playa Baja y saber que podemos tenerlo en bienestar para así poder descansar y tener fuerza para la próxima puerta”, dijo Kaboom.

El equipo ganador debía escoger a la próxima sentenciada. Matheus le llevó el chaleco a Aleja, de Alpha.

¿Qué pasó con Sara de Beta, del ‘Desafío The Box’?

Una vez finalizada la prueba, Beta fue a su casa y analizó lo sucedido en el box azul. Ricky comenzó reclamándole a Sara por su desempeño pues, en parte, por eso perdieron. “No te vemos actitud, ni cara de estresada, de querer dejarlo todo en la pista. No es reírte. Es un tema de actitud, nos vemos afectados”, dijo Ricky.

Molesta, la participante le contestó: “si me estreso las cosas no me salen porque así funciono yo, soy morronga, soy lenta por más de que yo quiera ir más rápido, no me da. Y que me ven calmada, ¿entonces qué hago? ¿voy a poner cara angustia porque no me da? Mis emociones internamente las gestiono. Me vale como yo me vea, me importan mis compañeros, yo doy lo mejor que tengo y voy aprendiendo, pero ahí intento meterle más y no me da”, dijo.

Finalmente, Sara habló de la posibilidad de abandonar la competencia para no afectar al equipo. “Yo tengo que pensar bien en una decisión para comentarla con el equipo y listo, de irme”.