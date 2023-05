‘Desafío The Box’: Beta y Alpha rompieron alianzas: “siento responsabilidad”

El Desafío The Box cada vez se pone mejor. Los tres equipos son conscientes que cualquier mínimo error afectará instantáneamente el resultado. En el capítulo de anoche, los participantes se enfrentaron a una nueva prueba que definiría cuál de las tres casas se quedaría con los servicios.

Te puede interesar: Laura Acuña reveló cómo se lleva con Alejandra Azcárate. ¿No son amigas?

Desafío de sentencia y servicios

Una vez más, el box rojo fue testigo de una nueva batalla. Tres hombres y tres mujeres de cada equipo tuvieron una dura prueba de contacto en el lodo. En un momento, los tres equipos igualaron a cinco puntos. Cada uno estaba a un solo punto de ganar. Finalmente, Beta fue el primero en hacerlo, luego Gamma, dejando de últimas a Alpha.

Más noticias del 'Desafío The Box' Valkyria, ganadora del ‘Desafío The Box 2022’, reveló qué le pasó: “no es chévere” Luego de mostrarse al borde del llanto en sus redes sociales, Valkyria, ganadora del ‘Desafío The Box 2022′, contó por qué estuvo triste en los últimos días. Leer aquí: Valkyria, ganadora del ‘Desafío The Box 2022’, reveló qué le pasó: “no es chévere” ‘Desafío The Box’| Sara ‘explotó’ ante críticas de sus compañeros: “soy morronga” Los integrantes de Beta perdieron el Desafío de Sentencia y Bienestar y le reclamaron a Sara por su desempeño en la competencia. Leer aquí: ‘Desafío The Box’| Sara ‘explotó’ ante críticas de sus compañeros: “soy morronga”

¿Qué pasó con Aleja, de Alpha?

En medio de la competencia, algunos participantes salieron lesionados, entre ellos, Rapelo, quien se lastimó la rodilla. Aleja, una de las integrantes del equipo morado, comienza a llorar pues se siente responsable por lo que le pasó a su compañero y por el resultado. “Me siento muy mal porque si no hubiese sido por ese último punto creo que mis compañeros no estuvieran lesionados. Siento una responsabilidad muy grande. Me duele ver a mi equipo así. Y más a Rapelo que siempre la da toda en las pruebas”, dijo.

Enseguida, él le dijo que no había sido su responsabilidad. “No es fácil. Me acuerdo cuando viví el momento de la lesión. Fue un golpe, estoy bien. Solo le digo a cada uno que nos cuidemos”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Alianza de Beta y Gamma se vio afectada

Una vez terminó la prueba, Alpha expresó su molestia pues, según ellos, Beta incumplió con la estrategia previamente pactada entre ellos. Los integrantes del equipo azul reaccionaron a las críticas de Marckarthur, su compañero de Alpha. “¿Y él por qué está tan ofendido?”, dijo Kate. Luego, agregó: está bravo porque ganamos nosotros. ¿El trato era entonces que ellos ganaran?”. Evidentemente, la relación entre los dos equipos quedó tensa. Ahora tendrán que redefinir una nueva estrategia para seguir destacándose entre las siguientes pruebas.

Juli, dijo: “hubo algo muy evidente, y es que ese juego no se prestaba para alianzas porque la definición era individual”. Luego, Byron, bastante molesto, agregó: “ahí sí se equivocan ellos si piensan que una alianza es dejarlos ganar. Tampoco”.