‘Desafío The Box’: el pago del arriendo causó tensión: “lo que pasa aquí es grave”

En el día 33, los participantes del Desafío The Box comenzaron analizando sus diferentes estrategias de alianzas. En Gamma dialogaron sobre a quién le iban a poner el chaleco de sentencia. Finalmente, decidieron que iba para el equipo morado, específicamente para Rapelo. “Nosotros como equipo debemos pensar en el equipo. Utilicemos las estrategias del juego en pro de eso, como hicieron ellos”, dijo Bogdan.

Andrea Serna apareció en la pantalla para indicarles a los participantes algunas de las novedades. “Estamos justo en la mitad del Desafío, estamos empezando el ciclo 9, quedan 20 de los 32 participantes que llegaron a este lugar”.

De igual manera, les pidió hablar sobre las alianzas. Sensei, de Alpha, dijo: “hay veces en el box rojo nos hemos dado la guerra entre Alpha y Gamma, pero va pasando Beta haciendo sus puntos así como si nada”.

Desafío de sentencia y servicios

Dos hombres, dos mujeres de cada equipo llegaron al box azul, para luchar por los servicios. “El premio para el mejor equipo del ciclo aumentó a 20 millones de pesos, pero el arriendo también que costará eso”, dijo la presentadora. El equipo naranja fue el ganador.

Discusión en Beta y Alpha por el pago del arriendo

Como Beta y Alpha perdieron la prueba, tuvieron que decidir si pagaban o no el arriendo. Algunos decían que sí, otros que no. En la casa azul, hubo discusión por el rendimiento en la prueba. Ricky le reclamó a Kate: “no te rindas. Faltaban 10 segundos y soltaste la vara y te fuiste”. Ella le contestó evidentemente molesta: “Ricky siempre tiene problemas con todo el mundo, entonces el problema es de él”.

Escudero agregó: “lo que pasa aquí está grave, los otros equipos se están dando cuenta que nosotros estamos peleando. Las cosas se hablan acá no allá”.

Sara expresó su cansancio: “no quiero estar acá, no me gusta competir, no me gusta salir a volverme mier**, no me gusta estar cansada, uno ni puede descansar, ni puede comer, ni nada. No quiero más, si fuera el de mujeres yo diría ‘enchalénqueme’, salgo en Muerte y por lo menos me llevo lo que me queda de plata pero ya no quiero más”. Escudero dijo: “yo también estoy cansado, a nadie le gusta perder, pero hay que seguir, qué más podemos hacer”.