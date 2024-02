Cinco años sin Legarda: su hermana lo recordó con triste mensaje

Fabio Legarda fue un cantante colombiano que el 7 de febrero de 2019, poco tiempo después de participar en MasterChef Celebrity, murió en Medellín al quedar en medio de un tiroteo y recibir el impacto de una bala perdida en su cabeza.

Ahora, tras cinco años del fallecimiento del artista paisa, su hermana Daniela lo recordó con unas nostálgicas palabras. Además, habló de los días difíciles que ella y su familia han tenido desde esta partida.

El mensaje de Daniela Legarda a su hermano

Por medio de su cuenta de Instagram, la joven compartió una foto de su hermano, acompañada del siguiente mensaje:

“Las palabras no pueden describir lo mucho que me impactó que dejaste esta tierra física. Mi corazón todavía duele todos los días. Hoy se cumplen 5 años desde que te convertiste en un ángel. Siempre fuiste un ángel para los que te rodean, incluso mucho antes. Te quiero mucho, Fabio. Mari y yo hemos estado cuidando de mamá y papá por ti. Mientras trabajas horas extra en el cielo para nosotros. Te amo por siempre y para siempre”.

Como era de esperarse, las reacciones de la fanaticada de Legarda al posteo de Daniela no se hicieron esperar.

“Gracias por recordarlo siempre con tanto amor y cariño”, “no olvidamos a nuestro Fabio querido, eso tenlo por seguro”, “me imagino el dolor y el vació que todos sienten este día en casa” y “te mando un abrazo enorme”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

La experiencia paranormal que recordó la hermana de Legarda

En febrero de 2023, cuando se cumplieron cuatro años de la partida del payanés, Daniela lo recordó a través de una emotiva publicación en Instagram. No obstante, lo particular de su pronunciamiento resultó en una historia que contó.

De acuerdo con lo expuesto por la también cantante, una cercana amiga suya tenía problemas y pensó en quitarse la vida, pero cuando se disponía a cometer este acto a su computador llegó publicidad del cantante y uno de sus inspiradores mensajes de vida.

“Mi amiga me dice que mi hermano tenía que ser un alma tan divina y poderosa para impactar su vida y la de muchas personas. Si no fuera por él, probablemente ella no estuviera viva hoy en día, de pronto ella se hubiera quitado su vida”, agregó en aquella ocasión, generando una discusión de grueso calibre entre su comunidad de seguidores.