Familia de Legarda sufrió una nueva pérdida: “Fabio te necesita en el cielo”

Fabio Legarda fue un cantante colombiano que se destacó en el género urbano y ganó millones de seguidores en redes sociales gracias a sus canciones.

Era tanta la popularidad del joven artista que RCN Televisión lo convocó para la primera temporada de MasterChef Celebrity Colombia, en la cual conoció a la influenciadora Luisa Fernanda W, con quien sostuvo un noviazgo dentro y fuera del set de grabación.

En febrero de 2019, meses después de terminar su participación en el reality show, Legarda fue asesinado en Medellín por una bala perdida. El intérprete tuvo la mala suerte de quedar en medio del fuego cruzado que desató un intento de atraco, cerca al estudio donde grababa sus próximas canciones.

La pareja era la sensación del momento cuando todo ocurrió Fotografía por: Instagram

Familia de Legarda sufrió una nueva pérdida

Daniela, la hermana de Fabio, se dio a conocer tras la muerte del reguetonero y fue la encargada de informar que su abuela falleció el 18 de julio.

“Aquí estoy a tu lado, aquí estoy y no me voy a ir a ningún lugar. Te amo abue, ahora Fabio te necesita en el cielo y tú te puedes ir tranquilamente porque yo voy a cuidar de mi mamá siempre. Mi abuelita linda, mi segunda mamá. Hoy Diosito te recibió con sus brazos abiertos. Me da paz que ahora estás al lado de mi hermano en el cielo. Otro ángel a mi lado. Te amo mucho y siempre estarás en mi corazón. Saluda a mi hermano por mí”, escribió la joven en una historia de Instagram, en la que agregó una foto sosteniendo la mano de su familiar.

En una publicación posterior, Daniela Legarda hizo pública una conversación que sostuvo con su abuela días atrás, en la cual la mujer le envió una nota de voz que dice: “Ya sabes, nena linda, que te amo con mi corazón. Dios te bendiga”.

La noticia generó la reacción de miles de seguidores de la familia, quienes aprovecharon la inmediatez de las redes sociales para hacerles llegar un mensaje de fuera y motivación en este duro momento.

La experiencia paranormal que recordó la hermana de Legarda

En febrero pasado, cuando se cumplieron cuatro años de la partida del payanés, Daniela lo recordó a través de una emotiva publicación en Instagram. No obstante, lo particular de su pronunciamiento resultó en una historia que contó.

De acuerdo con lo expuesto por la también cantante, una cercana amiga suya tenía problemas y pensó en quitarse la vida, pero cuando se disponía a cometer este acto a su computador llegó publicidad del cantante y uno de sus inspiradores mensajes de vida.

“Mi amiga me dice que mi hermano tenía que ser un alma tan divina y poderosa para impactar su vida y la de muchas personas. Si no fuera por él, probablemente ella no estuviera viva hoy en día, de pronto ella se hubiera quitado su vida”, agregó en aquella ocasión, generando una discusión de grueso calibre entre su comunidad de seguidores.