Carolina Cruz está vendiendo su ropa usada. Estos cuestan las prendas

Carolina Cruz se ha destacado no solo por su faceta como presentadora y modelo, sino también por las obras sociales que acostumbra a hacer, especialmente, desde que creó su fundación Salvador de sueños.

Carolina Cruz, presentadora de Día a Día. Fotografía por: Redes sociales

Salvador es su segundo hijo con Lincoln Palomeque. Semanas después de su nacimiento, el pequeño comenzó a presentar algunos problemas de salud. Después de varios exámenes, el pequeño fue diagnosticado con macrocelafia, por lo que tuvo que someterse a procedimientos quirúrgicos y un largo tratamiento.

¿Qué le pasó a Salvador, hijo de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque?

En una oportunidad, la presentadora de Día a Día explicó lo que ocurrió con su hijo menor. “Cuando tienes un bebé, tienes que llevarlo al pediatra cada mes, y entre un mes y otro, la cabeza de un bebé crece en promedio tres centímetros, máximo cuatro, la cabeza de Salvador creció 7 centímetros, el doble”, contó en una entrevista citada por El Tiempo.

Afortunadamente, el niño salió victorioso y quedó completamente sano. “Fue muy loco, porque me acuerdo que, cuando yo veía en la calle a un niño con algún tema de salud, siempre decía: ‘Dios mío, que a mí nunca me vaya a tocar una cosa de estas’, porque creía que no sería capaz de salir adelante, y cuando te pasa, uno no se alcanza a dar cuenta de lo fuerte y de lo capaz que es. Solo te das cuenta hasta que lo vives”.

A raíz de eso, la modelo vallecaucana creó la fundación Salvador de sueños, con la que ayuda a las familias vulnerables que han pasado o que están pasando por una situación similar a la que vivió su hijo menor.

¿Por qué Carolina Cruz está vendiendo su ropa usada?

Desde que creó la fundación, Carolina Cruz ha realizado diferentes campañas para recolectar fondos y ayudar a los más necesitados, que tienen enfermedades neurales y que está apoyados en Salvador de sueños.

Por ello, recientemente, la expareja de Lincoln Palomeque anunció que está vendiendo algunas de sus prendas para ayudar a los niños.

“Únete a Salvaropa y viste con propósito! 🌟 Cada prenda que adquieres en Salvaropa no solo te hace lucir increíble, sino que también transforma vidas. 🌈 🛍Adquiere prendas de diseñador y prendas usadas por Carolina Cruz y lo mejor con descuentos hasta del 70% 🌈 Con cada compra, estás apoyando a la Fundación Salvador de Sueños”, se lee en una publicación del perfil oficial de Instagram de la fundación.

¿Cuánto cuestan las prendas de Carolina Cruz?

La presentadora publicó una historia en su perfil de Instagram donde tiene 7,6 millones de seguidores, y allí, mostró un set de color dorado que tiene un costo de 120.000, que es el precio en el que oscilan la mayoría de sus prendas.

Sin embargo, por medio de esa campaña denominada Salvaropa y que han hecho en otras oportunidades, también encuentran prendas más económicas y de diferentes estilos.