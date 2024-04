Carla Giraldo reveló la verdad de su “rivalidad” con Cristina Hurtado

La casa de los famosos ha sido tendencia por los pormenores de los participantes, y por sus presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, quienes han protagonizado algunos desencuentros que no han pasado desapercibidos por los televidentes y usuarios en redes sociales.

Televidentes y usuarios en redes sociales no dudaron en dejar sus opiniones por la extraña actitud de Cristina Hurtado con Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’. Fotografía por: Instagram

¿Qué pasó con Cristina Hurtado y Carla Giraldo?

Desde que comenzó el reality de ViX y RCN, se ha hablado de una supuesta rivalidad entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo por las frases retadoras que se han dicho en vivo.

Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar, algunos de los internautas dicen: “Qué le pasa a Cristina se le subieron los humos, le falta profesionalismo”, “tan raro”, “contestó feo Cristina”, “no se vio bien”, “Carla tuvo más profesionalismo”, “algo le pasó a Cristina”, “se nota que no se entienden bien”, “es evidente que tienen una mala relación”.

¿Carla Giraldo y Cristina Hurtado son enemigas?

Después de varios rumores, la actriz Carla Giraldo habló por primera vez y desmintió que tenga una rivalidad con la modelo antioqueña. Las declaraciones las dio en diálogo con el creador de contenido Andrés Cordero, quien le preguntó: “¿Tu rivalidad con Cristina es cierta?”.

La actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity no dudó en responder de manera directa, como suele hacerlo siempre. “Ay no, no hay rivalidad, cada una hace lo que tiene que hacer. Cristina es una persona que es muy apasionada de lo que hace, ella se concentra mucho y cada una está en su puesto, en su lugar”.

La semana pasada Cristina también habló sobre el tema y resaltó que tienen sus diferencias en sus formas de ser, pero que tienen una buena relación. “Carla tiene muchísimas cualidades, tiene personas que la quieren, que las siguen, es divertida, solo somos distintas”, aseguró en una entrevista con Aló.

‘Vainazos’ de Cristina Hurtado y Carla Giraldo

Algunos de los comentarios que se han hecho las presentadoras mientras están al aire en La casa de los famosos, han causado controversia en redes sociales.

En una oportunidad, Giraldo posteó una foto con Lina Tejeiro y escribió: “Excelente Ambiente Laboral en nuestra casa la casa de los famosos Colombia AQUÍ reímos, amamos, pero, sobre todo, ¡somos generosos en nuestro trabajo! Te amo Lina Tejeiro, que delicia tenerte cerquita 24/7 en vivo sin censura”. Muchos catalogaron es mensaje como una indirecta para Cristina, con quien, supuestamente, no tendría la misma conexión.

¿Cuántos años tiene Carla Giraldo?

Carla Evelyn Giraldo, como es su nombre de pila, nació el 30 de agosto de 1986 en Medellín, Antioquia. Actualmente tiene 37 años y saltó a la fama gracias a su personaje en Me llaman Lolita, en 1999.