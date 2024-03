Tensión en vivo entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo: así reaccionaron en redes

La casa de los famosos sigue siendo uno de los temas más comentados en redes sociales. En el reality de convivencia del canal RCN ha despertado todo tipo de emociones, no solo en los participantes, sino también, en los televidentes y usuarios en redes sociales.

¿Qué pasó con Cristina Hurtado y Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos’?

En el más reciente capítulo de La casa de los famosos, se vivió un incómodo momento entre las presentadoras Carla Giraldo y Cristina Hurtado que no pasó desapercibido.

Todo ocurrió durante la noche de nominación. Casi al final del programa, hubo un cruce de comentarios entre las presentadoras que, para muchos televidentes, dio a entender que algo no estaba bien.

– Carla: “Cristina, ¿cómo viste esta placa? Creció más: Isa Sierra, Diana, Sebastián, Martha”.

– Cristina: “[Silencio] Sorpresas”.

– Carla: “Sorpresas nos da la vida todas las noches. Recuerden que mañana tenemos qué…”.

– Cristina: “¿Qué tenemos?”.

– Carla: “¡¿Qué tenemos, Cristina?!”.

– Cristina: “Cuénteme”.

– Carla: “Cuénteme usted”.

– Cristina: “Usted sabe la tarea”.

– Carla: “¡Beneficios! Acuérdense, mañana es noche de beneficios”.

– Cristina: “Feliz noche, Colombia. Chao.

Reacciones a lo sucedido con Cristina Hurtado y Carla Giraldo

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y, por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. “Qué le pasa a Cristina se le subieron los humos, le falta profesionalismo”, “tan raro”, “contestó feo Cristina”, “no se vio bien”, “Carla tuvo más profesionalismo”, “algo le pasó a Cristina”, “una forma muy extraña de Cristina”, “se nota que no se entienden bien”, “hubo más tensión entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo que en las nominaciones”, “ellas dos no se soportan”, “Cuando se trabaja en “equipo” el ideal es que una ayude a la otra si la ve en apuros, Y no tomar esa actitud”.

¿Cómo votar en ‘La casa de los famosos Colombia’?

El próximo domingo, se llevará a cabo la cuarta eliminación de esta temporada de La casa de los famosos. Karen Sevillano, Sandra Muñoz, Martha Isabel Bolaños, Juan David Zapata, Sebastián Gutiérrez, Diana Ángel e Isabella Sierra, son los participantes nominados.

Si tú quieres proteger a tu concursante favorito, realiza los siguientes pasos:



.Ingresa a www.lacasadelosfamososcolombia.com

Oprime el botón “vota ahora”, ubicado en la parte superior de la pantalla.



Selecciona el nombre de participante que quieres que continúe dentro de La casa de los famosos Colombia.

Recuerda que solo puedes realizar un voto al día, aunque si tienes ViX Premium, puedes votar 10 veces cada 24 horas.