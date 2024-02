Carla Giraldo confesó quién era su ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ en el 2023

Quedan tan solo días para que los colombianos vuelvan a ver a Carla Giraldo en la pantalla chica del país. La actriz estará presentando, al lado de Cristina Hurtado, el nuevo reality del canal RCN La casa de los famosos. El formato, que pondrá a 22 famosos a medir sus habilidades de convivencia, iniciará el próximo 11 de febrero.

La recordada ‘Lolita’ de la televisión nacional volverá a estar frente a las cámaras luego de su victoria en MasterChef Celebrity, concurso de cocina que ganó en el 2022, antes de Carolina Acevedo, la actriz que en la actualidad tiene el título de campeona.

La empresaria, que hoy es dueña de un café llamado ‘El industrial’, se convirtió en una de las concursantes más polémicas de la competencia culinaria. Su carácter y su complicada relación con la comediante Liss Pereira hizo que se ganara amores y odios por parte de los televidentes.

¿Quién debió gana MasterChef Celebrity en el 2023, según Carla Giraldo?

Recientemente, en una entrevista con AutoStarTV, la antioqueña habló de la más reciente temporada del programa, y confesó quién era su celebridad favorita para quedarse con el primer puesto. En la conversación aseguró que había quedado contenta con la ganadora, porque siempre está de acuerdo con el criterio de los jurados, pero que ella, evidentemente, tenía a su favorita.

“Mi favorita era Nela. Yo quería que ganara Nela, pero pues hizo un put* arroz con leche. No vas a ganar, pero mi favorita era Nela, amando a Carolina. Me encantaba su cocina, me encantaba cómo cocinaba de fresca siempre, con esa tranquilidad. Ojalá yo hubiera podido estar así de tranquila”, comentó en la charla.

Luego de ello, aseguró que la pasó mal durante la experiencia, no por el concurso ni sus compañeros, sino por los comentarios tan negativos que recibió en sus redes sociales. Manifestó que aprendió a lidiar con las opiniones en su contra, y que ganó el programa gracias a su talento.

“No estaba pasando por el mejor momento, físicamente, mentalmente, emocionalmente. Yo creo que me atacó todo, sí duele poquito, claro que duele. Entonces sí, me dolió, pero está bien que a uno de duelan las cosas, está bien uno aprender. Lo que pasó en MasterChef no fue un error, fue una aclaración de lo que yo tenía que cambiar en mi vida”, reflexionó.