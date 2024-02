El 4 de febrero se celebró, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, la edición número 66 de los premios Grammy. En la ceremonia se entregaron varios reconocimientos a lo mejor de la música del último año según la Academia Nacional de Grabación de las Artes y Ciencias de Estados Unidos.

Puedes leer también: Manuela Gómez, exprotagonista de novela, reveló el género y nombre de su bebé

Colombia vivió varios momentos especiales, entre ellos, el primer galardón otorgado a Karol G por su álbum Mañana será bonito en la categoría de Mejor álbum de música urbana. Juan Luis Londoño, nombre de pila de Maluma, fue el encargado de darle el premio a ‘la bichota’. Antes de mencionar el nombre de su colega, el nacido en Medellín comentó: “Qué viva Colombia”.

“Esta es mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy. Estoy muy feliz, muy nerviosa y muy emocionada de estar al frente de tantas leyendas que admiro y respeto (...) Esto es algo hermoso, mi álbum me ha dado los mejores recuerdos de toda mi vida. Mis fans que vinieron y disfrutaron mi disco, me motivan, me inspiran: les prometo que siempre les daré lo mejor de mí, espero que este sea el primero de muchos”, sentenció la creadora de temas como Mientras me curo del cora y Gatita gangster al recibir su primera estatuilla.

¿Cuánto cuesta el lujoso reloj que lució Maluma en los Grammy? Fotografía por: Archivo Particular

El excéntrico reloj de Maluma: esto cuesta

Además de compartir ese especial momento con Carolina Giraldo, el futuro padre de París enamoró a sus seguidores con un particular accesorio que llevaba en una de sus muñecas. Se trató de un lujoso reloj de 18 quilates de oro rosa. El intérprete de Coco loco lo lució en la ceremonia y lo presumió en su cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Céline Dion reapareció en los premios Grammy a pesar de su grave enfermedad

La joya, que además tiene 324 diamantes estilo baguette y 257 rubíes en su base, tiene una decoración inspirada en el sistema solar. El reloj, de la marca Jacob&Co, según la página web, tiene un costo de 930.000 euros aproximadamente. El intérprete de Gafas negras acompañó el reloj con un lujoso traje de Dolce & Gabanna.