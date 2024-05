Camilo Echeverry causó asombro al hablar sobre su verdadero nombre ¿Se lo cambió?

Camilo Echeverry es un cantante que, desde su triunfo en el concurso de talentos Factor Xs (2007), se dedicó trazar una trayectoria musical que lo ha llevado a ser reconocido en la actualidad como uno de los exponentes más importantes de la música latina.

Sin embargo, lejos de su trabajo como artista, el colombiano se convirtió en tema de conversación recientemente al hablar sobre su verdadero nombre.

Camilo Echeverry, cantante colombiano y esposo de Evaluna Montaner. Fotografía por: Johan López

¿Cuál es el verdadero nombre de Camilo Echeverry?

Resulta que, en una charla para la emisora Los 40 Colombia, el locutor Roberto Cardona le preguntó al cantante por qué eligió su nombre de pila como nombre artístico, y si alguna vez pensó en otra opción.

Fue entonces cuando el paisa aprovechó la ocasión para jugarle una broma a su entrevistador: “Mi verdadero nombre es Arturo Echavarría, entonces Camilo viene siendo como el nombre artístico”.

Roberto Cardona quedó asombrado al creer que había cometido un grave error con su invitado, por lo que acudió a Wikipedia para comprobar y le dijo que, según este conocido portal, su nombre es Camilo Andrés Echeverry Correa.

“Yo no me llamo Camilo Andrés, ni me llamo Arturo tampoco, maric* ¡Era por joder!”, comentó el intérprete de Manos de tijera entre risas, tras lo cual agregó: “No tengo un segundo nombre, es Camilo, así solito”.

La trascendental experiencia de Camilo con uno de sus fans

En charla con El Hormiguero, programa de televisión en España, el intérprete de Vida de rico y El mismo aire contó que hace poco, en una presentación que tuvo en Montevideo (Uruguay), tuvo una experiencia que calificó como “espiritual”.

“Hubo un chico que no me miró a mí nunca, sino que estuvo atento a una muchacha que me estaba dando a mí la espalda; entonces parecía que estaban discutiendo porque ella movía las manos y él como que parecía ignorarla mientras asentía con la cabeza ¡Imagínate la situación! Y no pararon durante todo el concierto”, comentó.

Tras finalizar el concierto, el videógrafo del antioqueño le explicó todo, aclarando que se trató de un fanático en situación de discapacidad auditiva y de su amiga que le traducía las canciones a lenguaje de señas. Razón por la cual Camilo Echeverry pidió conocer a este chico luego de su presentación.

“El chico en un momento llega y, a través de su intérprete, me preguntó si podía tocarme el cuello para sentir la vibración de mi voz. Cuando terminé de cantarle ‘Millones’ me preguntó si había leído una carta que me envió, pero le dije que no, que no me la habían entregado. Luego consulté con mi equipo y me dijeron que alguien la tenía, y al leerla, allí decía que gracias a ‘Millones’ él hizo una reflexión muy bonita en la que le preguntaba a Dios porqué si en este mundo hay millones, por qué si tenía tantas opciones, lo eligió a él para sobrellevar esa enfermedad”, concluyó conmovido.