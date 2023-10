Brayan Galindo, de Los Escachaítos, fue amenazado de muerte: “Está mortificado”

Los Escachaítos son una familia campesina oriunda de Jenesano, Boyacá, que se ha vuelto bastante popular en redes sociales gracias al contenido que crean para enaltecer la vida del campo.

El grupo está compuesto por la señora María Belén y sus cuatro hijos: Julián, Yonier, Diana y Brayan. Sin embargo, este último ha estado ausente en los últimos videos porque, desde hace meses, se radicó en Estados Unidos.

¿Por qué el mayor de ‘Los Escachaítos’ se fue del país?

De acuerdo con lo que ha dicho Brayan a través de redes sociales, desde hace tiempo tenía el deseo de vivir en territorio norteamericano, por eso se dio a la tarea de buscar la Visa e insistió hasta que la consiguió.

La despedida de su familia fue bastante conmovedora y quedó registrada en una publicación que colgaron a sus redes sociales. Desde entonces, el joven ha enviado regalos a su madre y hermanos para recordarles lo mucho que los extraña.

¿Quién mantiene a Brayan de los Escachaítos?

Seguidores de los Galindo Belén se han preguntado cómo el hermano de Yonier y Julián se mantiene en este país, teniendo en cuenta que también estudia allí.

Para resolver estas dudas, el propio Brayan ha mostrado a través de sus perfiles personales que ha debido trabajar en muchas cosas, desde limpiar casas hasta desarrollar labores de carpintería. De ese modo lograba conseguir los 1.300 dólares mensuales que le costaba el arriendo del lugar donde vivía.

“Yo limpio una casa cinco veces a la semana, la casa no es tan grande, solo tiene dos cuartos, un baño, una cocina y la sala. Como a mí me gusta mucho la limpieza, me toma muy poco tiempo hacerlo”, contó en una ocasión.

Sin embargo, recientemente se han despertado algunos rumores que señalan al boyacense de haberse casado con un hombre mayor para conseguir la nacionalidad estadounidense.

Brayan Galindo, de Los Escachaítos, fue amenazado de muerte: “Odiosos homófobos” Fotografía por: Redes sociales

Brayan, de los Escachaítos, tiene un esposo gringo

En efecto, el influenciador contrajo matrimonio con Joe MacGlawn, un hombre norteamericano que, desde hace tiempo, lo apoya a él y a su familia, pues fue quien les dio la idea de empezar a crear contenido para redes sociales.

Lo que desmintió Brayan Galindo es que se haya casado por interés y advirtió que esos comentarios provienen de personas que quieren hacerle daño: “Es muy feo que las personas traten de destruir a personas que no han hecho nada; la verdad sé que esas cosas las hacen para dañar. Sin duda alguna la persona que empezó a hacer esto quería destruir; al principio yo no quería entrar a TikTok porque hay muchas porquerías, no quería dejarme afectar por eso”.

El mayor de los Escachaítos ha recibido amenazas de muerte

A través de su cuenta en Facebook, Joe MacGlawn publicó un extenso mensaje en el cual se mostró agotado por las críticas en redes sociales, así como por los montajes que circulan en internet de unas supuestas fotos íntimas de Brayan.

Según el norteamericano, su pareja ha recibido amenazas de muerte por parte de personas que, al parecer, lo estarían hostigando por ser homosexual.

“El otro día, mi marido descubrió que la gente había alterado fotos suyas para que apareciera desnudo de forma explícita. Está mortificado y humillado. Sin embargo, lo peor de todo es que en realidad está recibiendo amenazas de muerte. La gente piensa que merece morir ¿Por qué? ¿Simplemente porque me ama y quiere vivir su vida conmigo? Aparentemente todo esto es el resultado de mostrar mi amor y orgullo por el hombre con el que me he casado”, comentó MacGlawn.

Por último, Joe afirmó que Brayan Galindo renunció a su sueño de ser influenciador, por considerar que será imposible de separar su vida íntima de todo lo que implica ser una figura pública: “Él se siente perdido, atacado, humillado y derrotado, y yo me siento culpable e impotente para ayudarlo. Aunque no creo que deba esconderme. Y no voy a blanquear mi vida por el bien de odiosos homófobos e intolerantes fanáticos”.