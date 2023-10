Felipe Saruma sorprendió y mostró al amor de su vida ¡No es Andrea Valdiri!

Desde hace varias semanas Andrea Valdiri y Felipe Saruma son tema de conversación entre sus seguidores, quienes han especulado sobre un supuesto divorcio entre la pareja que se casó en abril de 2022.

La versión de una ruptura surgió gracias a los cuatro meses que lleva la pareja sin colgar fotos o videos juntos a sus redes sociales, como era costumbre. Además, los rumores aumentaron cuando la barranquillera se fue de la casa en donde vivía con su esposo, para instalarse en un lujoso penthouse junto a sus hijas.

Felipe Saruma y Andrea Valdiri permanecen herméticos sobre el verdadero estado de su relación, lo que aumenta las dudas entre sus fanáticos Fotografía por: Instagram

¿Quién es el verdadero amor de Felipe Saruma, esposo de Andrea Valdiri?

Aunque los creadores de contenido se han mostrado bastante distanciados, el bumangués ha compartido varias publicaciones en compañía de Adhara, la hija de su esposa, quien ha estado enferma durante las últimas semanas.

Cabe recordar que, desde su nacimiento en 2021, Saruma permanece al pendiente de la bebita y le ha tomado mucho cariño, al punto que se mandó a tatuar su nombre en una pierna.

Así entonces, no sorprende que Felipe Saruma haya presentado a la hija de Andrea Valdiri como su verdadero amor. Lo hizo a través de un par de historias que publicó en su cuenta de Instagram en la tarde del 15 de octubre, las cuales dejan en evidencia que siguen compartiendo tiempo juntos.

¿Adiós a los rumores entre Felipe Saruma y Andrea Valdiri?

Las fotografías de Adhara en los perfiles de su padrastro causaron reacciones inmediatas. Por ejemplo, hubo quienes comentaron que las imágenes prueban que el también productor audiovisual y su esposa siguen juntos.

No obstante, también comentaron aquellos que consideran todo el revuelo como una estrategia publicitaria. “Si no estuvieran juntos, Saru no seguiría compartiendo con Adharita”, “espero que con esto haya quedado claro que ellos siguen juntos” y “ambos, como influenciadores, vieron la oportunidad de figurar en medios sin decir una palabra y la están aprovechando”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

Además de dichas opiniones, otros seguidores de Andrea Valdiri sugieren que, quizá, el encuentro entre Felipe Saruma y Adhara se debe a las supuestas indirectas que Samy Camargo, padre del santandereano, habría enviado a su nuera en días pasados: “Una de las jugarretas clásicas de la personalidad narcisista consiste en aislar a su víctima de su familia y de sus seres queridos, quienes son su centro de fortificación”.