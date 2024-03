Brayan, de ‘Los Escachaítos’, volvió de Estados Unidos y contó la verdad ¿Se separó?

‘Los Escachaítos’ son una familia campesina dedicada a crear contenido para redes sociales, en el que destacan las bondades del agro y de la vida fuera de la ciudad. Sin embargo, desde hace varios meses uno de sus integrantes dejó de aparecer en los videos y su ausencia no pasó desapercibida.

Se trata de Brayan Sánchez, el mayor de los cuatro hermanos que trabajan en esta cuenta, pues se fue a Estados Unidos y allí, incluso, se casó con un hombre norteamericano llamado Joe MacGlawn.

Brayan Galindo y Joe MacGlawn Fotografía por: Redes sociales

¿Por qué Brayan, de ‘Los Escachaítos’, se fue de Estados Unidos?

Aunque parecía que este joven edificaba una nueva vida en ese país, en días recientes confirmó que hace cuatro meses regresó a Colombia y, como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar.

Anticipándose a las críticas, Brayan Sánchez explicó que su salida de Estados Unidos se debe a lo mucho que extrañaba el campo, y sobre todo a la falta que le hacían sus hermanos y a su mamá.

“Como perdí las páginas tomé la decisión de parar, entonces los últimos cinco meses han sido meses muy chéveres. He disfrutado muchísimo“, aseveró el mayor de ‘Los Escachaítos’.

“Volví al campo, que es lo que me gusta, y acá estoy súper feliz. Uno de los motivos por los que volví era porque extrañaba mucho a mi familia. Yo nací en el campo, como ustedes saben, y la ciudad no me gusta mucho para vivir”, concluyó al respecto.

¿Brayan, de ‘Los Escachaítos’, se separó?

Aunque el joven fue hermético y no se refirió a este tema, en redes sociales sus seguidores le preguntaron por la relación que tenía con Joe MacGlawn.

Y es que el regreso de Brayan Sánchez a Colombia desató rumores de separación que, aunque no han sido confirmados, toman cada vez más fuerza.

Por ahora, seguidores de ‘Los Escachaítos’ esperan a que Brayan decida contar en algún momento la verdad, aun cuando son conscientes de que es un tema sensible para este joven.

“Él contará cuando sea prudente y sano para su bienestar”, “ya sabemos por lo que ha pasado con su relación, así que es mejor dejarlo tranquilo”, “a nadie le gusta que se metan en su vida y lo que se ve no se pregunta” y “para un buen entendedor, pocas palabras. Y si no quiere estar más en Estados Unidos es por algo”, fueron algunos de los comentarios que recibió en su publicación.