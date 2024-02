Brad Pitt y su novia, Inés de Ramón, tomaron una decisión radical

En noviembre del 2022, tras su sonada separación de Angelina Jolie, Brad Pitt fue visto por primera vez con quien hoy es su novia, Inés de Ramón. Al actor de 60 años se le ha visto muy enamorado de la diseñadora de joyas, quien es menor que el 27 años. En su momento, fuentes cercanas a la pareja aseguraron que estaban felices y viviendo su romance a flor de piel.

Brad Pitt y su novia se fueron a vivir juntos

Esta semana, la revista People informó que, gracias a fuentes cercanas, se enteraron del importante paso que decidieron tomar los novios y que da señales de que la relación va más que bien. Según el portal noticioso internacional, el estadounidense está viviendo bajo el mismo techo con la nacida en Nueva Jersey.

Tal y como lo reportó el portal informativo, con testimonios de allegados a la pareja, Brad e Inés “van muy fuertes y ella está más feliz que nunca”. Destacaron, además, que la mudanza se dio hace muy poco tiempo.

Después de casi dos años juntos, el ex de Angelina Jolie y la diseñadora sorprendieron a sus fans. Fotografía por: Getty Images

Lo que comentaron amigos de ambos es que la pareja está “emocionada por el rumbo que había tomado su relación (...) Son un equipo que funciona. Los dos tienen muchas cosas en común y a Brad le gusta lo tranquila y discreta que ella es. No es actriz, no es modelo y no le gusta el drama”.

¿Quién es la novia de Brad Pitt?

Las mismas fuentes que han hablado con la prensa internacional han resaltado que las mediáticas exparejas de Pitt y De Ramón están en el pasado y no tienen ningún tipo de poder en la vida actual de ellos. Es de recordar que así como el recordado actor de El club de la pelea estuvo más de diez años con la madre de sus hijos, Angelina Jolie, Inés estuvo casada con el actor Paul Wesley, que enamoró con su trabajo en la serie Vampire Diaries.

“A él especialmente le importa un comino lo que piense Angie. De hecho, quiere que ella sepa que es feliz con otra persona. A Brad no le importa lo que Paul piense de él, ni lo que Paul piense de él saliendo con Inés (...) Inés es estupenda, divertida y enérgica. Tiene una gran personalidad. Brad disfruta pasando tiempo con ella”, comentaron las fuentes cercanas.