La Dj Marcela Reyes contó que casi aparece en ‘La casa de los famosos’. ¿Qué pasó?

Marcela Reyes es uno de los personajes más mediáticos de las redes sociales en Colombia. Su presencia en redes sociales tiene a más de tres millones de personas detrás, quienes están al pendiente de cada uno de sus pasos profesionales. ‘La reina de la guaracha’, como se le conoce a la artista por su trabajo dentro de la música, es además dueña de una exitosa marca de ropa en la que vende enterizos, leggins y Bikers.

Recientemente, la empresaria habló de las razones por las cuales no está en la lista de las 22 personalidades que hoy entretienen a los colombianos, a través del canal RCN, gracias a su presencia en el reality La casa de los famosos.

“Tuve ganas. Estuvimos en conversaciones, pero no se concretó y hoy pienso que fue lo mejor después de estar en ‘La Isla de Los Famosos’. Creo que lo que debo hacer es dedicarme a mi hijo. Estar ahí me dejó muchas enseñanzas”, dijo en una dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta de Instagram.

En los comentarios de la publicación en donde se expuso su explicación, internautas aseguraron que no se había perdido de nada, pues el programa, según ellos, no ha sido lo que se esperaba. Otras personas le dejaron mensajes en los que le mencionaron que ese no era su lugar.

“Mejor, no se perdió de nada”, “Salió mejor quedándose en su casa, con tanto error y tanta cosa mala que ha tenido esa casa, es mejor que no entrara”, “Ahora a todo mundo invitaron pero nadie quiso, el oso”, se lee en los mensajes.

Marcela Reyes ha remodelado ‘muchas veces’

A través de sus instastories, Marcela reveló que su casa ha sido remodelada varias veces, pues quiere que su espacio sea tal cual lo sueña y lo quiere.

“Tenemos esta casa desde hace dos años y todo ha sido remodelado y diseñado por nosotros. Desde el primer día, nos propusimos transformarla en algo especial (...) No he parado ni un solo día. Cada semana se le añade algo nuevo, desde una simple puntilla hasta una nueva lámpara”, resaltó Reyes.