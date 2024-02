Ryan Castro tuvo aparatoso accidente de tránsito. ¿Qué pasó?

Un angustiante momento vivió Ryan Castro este sábado 17 de febrero. El reguetonero tuvo un aparatoso accidente de tránsito mientras se movilizaba en su camioneta por Las Palmas, en Medellín. De acuerdo con reportes de las autoridades, el paisa salió ileso del siniestro vial, sin embargo, se vivieron momentos de pánico.

¿Qué le pasó a Ryan Castro?

Según se ha reportado, el intérprete de Wasa Wasa iba de copiloto en el automóvil afectado. El conductor, tal y como informaron medios de comunicación locales, perdió el control del automotor y se estrelló contra un poste de servicios públicos. El accidente, mencionan las autoridades de tránsito, se dio exactamente a las 12:30 del mediodía en la vía que conduce de la capital antioqueña a Rionegro.

Puedes leer también: La Dj Marcela Reyes contó que casi aparece en ‘La casa de los famosos’. ¿Qué pasó?

Para atender la emergencia, uniformados de tránsito llegaron hasta la zona, el kilómetro 10+700 de la ruta 2601, para recuperar el control sobre el flujo vial. Para el momento se desconocen las razones exactas del accidente, sin embargo, videos registrados por varios ciudadanos dejaron ver las graves afectaciones que tuvo la camioneta, una Mercedes Benz roja avaluada en más de 1.300 millones de pesos.

Medellín - Antioquia



*Fecha*: 17-02-2024.

*Hora*: 12:30 horas.

*Lugar*: Vía Medellín - Rionegro, Doble calzada las Palmas, km 10+700, Ruta 2601.



Siniestro vial tipo choque con Objeto fijo:



*Vehículo:* Camioneta de servicio particular, conducida por masculino . Quién resulta… pic.twitter.com/SyIXA8pCWI — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 17, 2024

Para el momento de la publicación de esta noticia, el creador de temas como La garrafa, Mujeriego y Jordan no se ha referido a lo sucedido en sus redes sociales, de hecho, sus últimas instastories antes del inconveniente fueron publicadas el 16 de febrero en la tarde, y son dos selfies con las que le mostró a sus seguidores su outfit. “¿Qué hacen hoy? Me vestí bonito pero no voy a salir”, mencionó.

Ryan Castro hizo importante promesa para el 2024

Para comenzar el 2024, el ‘cantante del ghetto’, como se le conoce al músico, hizo una importante promesa a sus fanáticos. A través de un extenso mensaje compartido a las más de tres millones de personas que lo siguen en sus redes sociales, el antioqueño manifestó que este año que recién comenzó será completamente dedicado a su carrera profesional dentro de la industria del entretenimiento.

Te puede interesar: Presunta amante de Peso Pluma reveló que no sabía que el cantante tenía novia

El propósito de Castro fue compartido en Instagram el 14 de enero, día en el que llegó a sus 30 años de edad.

“Este año voy a trabajar como nunca en mi vida, este año será increíble y voy a lograr todo lo que tengo en planes. Gracias a toda la gente que me quiere y me apoya siempre, gracias a mis fans en el mundo entero, gracias a mis amigos, gracias a mi familia y a toda la gente que me tira la buena energía. Este año voy a sacar un álbum muy doble hpt* que llevo preparando mucho tiempo, no les voy a fallar. Que Dios les multiplique todo lo que me desean. One Love”, escribió.