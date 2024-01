¿Gerard Piqué y Clara Chía cancelaron su boda? Esto se sabe

La relación amorosa entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí ha dado bastante de qué hablar desde que salió a la luz pública, pues habría sido esta joven con quien el exfutbolista le fue infiel a Shakira, según el paparazzi Jordi Martin.

Justamente, este mismo periodista reveló en días recientes que el noviazgo entre los catalanes no anda nada bien. Tanto así que, al parecer, habrían cancelado su boda.

Según Jordi Martin, Gerard Piqué y Clara Chía son novios desde 2019 Fotografía por: Instagram @clarachiamartir

¿Qué pasó entre Gerard Piqué y Clara Chía?

De acuerdo con Jordi Martin, la pareja tenia planeado anunciar al público su compromiso en próximos días. Sin embargo, a última hora cambiaron de opinión porque, al parecer, la boda habría quedado cancelada.

La razón de esta decisión, principalmente, serían los problemas que tiene el exnovio de Shakira con la familia de su actual pareja. Así lo comentó Jordi Martin, quien lleva más de 10 años exponiendo la vida privada del antiguo futbolista, en una entrevista que concedió al medio TV Notas: “La familia de Clara Chía no quiere a Piqué. Es que los papás no lo quieren nada (...) No puede pisar la casa de los padres de ella”.

La relación sería tan mala que, en medio de una reunión familiar, los padres de la joven le habrían pedido a Gerard que se retirara de su casa.

“Cuando él se va a Miami a ver a Milan y Sasha, sus hijos con Shakira, Clara no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga. Está enfadada con sus papás porque no aceptan a su pareja”, concluyó Jordi Martin.

¿Quiénes son los papás de Clara Chía, novia de Gerard Piqué?

La catalana era una cara desconocida para la opinión pública, hasta que a mediados del 2022 comenzó a mostrarse muy cercana al también empresario deportivo y presidente de Kosmos, empresa donde trabaja como relacionista desde hace años. La atención mediática aumentó al confirmarse que son pareja.

El entorno de Chía Martí también comenzó a ser un tema de interés para los más curiosos. Por esta razón el portal Vanitatis despejó algunas dudas en agosto pasado, cuando publicó que los papás de la joven, de 58 años cada uno, “eran una familia de clase media”. Sin embargo, con trabajo lograron mejorar económicamente:

“Son gente muy bien relacionada en la zona alta de Barcelona (...) la mayoría de los familiares de la nueva novia de Gerard son abogados, aunque también han hecho incursiones en el mundo de la empresa”.