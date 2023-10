Empresa de Gerard Piqué reportó millonaria pérdida: ‘ya no factura’, le dicen

Gerard Piqué ha estado en medio de la polémica desde su escandalosa ruptura con Shakira. Luego del final de su relación con la colombiana, que comenzó en el 2010 y terminó 12 años después, el nombre del exfutbolista quedó expuesto ante la prensa internacional y los seguidores de la barranquillera, pues se le acusó públicamente de haberle sido infiel a la intérprete de Loba con Clara Chía, una joven 12 años menor que el barcelonés.

El exfutbolista también ha sido noticia por sus negocios, entre ellos, el torneo de fútbol siete, llamado Kings League, que fundó de la mano de Ibai Llanos, figura de internet. Sin embargo, este no es su único proyecto financiero, pues a su nombre también está Kosmos, empresa en la que trabaja su actual novia. Recientemente se conoció que una de las empresas de ese grupo tuvo una fuerte pérdida económica.

‘Piqué ya no factura’: dicen los fans de Shakira y la prensa

La prensa aprovechó la coyuntura y habló de la situación del español usando como referencia Music Sessions #53, la canción que Shakira creó con el productor argentino Bizarrap, y que dice en uno de sus versos: “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Los medios de comunicación y fanáticos de la cantante aseguran que Piqué ‘ya no factura’.

Las pérdidas económicas de Gerard Piqué

Se trata de Kerad Holding, la sociedad cabecera del grupo Kosmos. Según medios financieros, la compañía registró su mayor pérdida desde 2009, año en que se fundó. Para el 2022, dice el portal Cinco Días, la empresa cerró con pérdidas de 23,9 millones de euros. A finales del 2021, esa entidad le representó al exdeportista ganancias de ocho millones de euros.

Según el medio de comunicación especializado citado, lo ocurrido se debe al “deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros”. La pérdida, detallan expertos, a pesar de ser fuerte, no deja mal a la compañía, pues tiene un patrimonio neto de 41 millones de euros, cantidad que todavía asegura la solvencia de la misma.

Kerad Holding, según su página web, es una compañía encargada de “la adquisición, tenencia y administración de toda clase de valores mobiliarios, participaciones sociales o cualquier otro título o signo representativo de derechos participativos o de crédito de otras empresas o negocios”.

Gerard Piqué incómodo por la presencia de Shakira

Recientemente se conoció que, al parecer, el exjugador de fútbol estaba cansado de escuchar la música de Shakira siempre que llegaba a lugares públicos, y que algo ocurrido en Málaga habría hecho que perdiera la paciencia. Gerard estaba en una discoteca cuando varias personas empezaron a corear temas de su expareja, entonces, se dice, que el padre de Milan y Sasha prohibió que sonaran las canciones de la barranquillera en su presencia.

“Él no quiere echarse fotos con nadie. A Piqué le he dicho: ‘Oye, una foto, porfa’, y me ha mirado con una cara asquerosa. Fatal. Todos los demás de la Kings League echándose fotos con la gente y tal supersimpáticos. Nadie se podía acercar a Clara Chía y a Piqué. Era como máxima seguridad. Todos los porteros de la discoteca pendientes de él”, contó al programa Socialité una de las personas que estuvo en el bar.