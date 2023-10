Gerard Piqué perdió batalla contra paparazzi que reveló infidelidad a Shakira

El exfutbolista Gerard Piqué decidió retirar los cargos contra el paparazzi Jordi Martín, quien fue el responsable de revelar su relación con Clara Chía y enviarle a Shakira las pruebas de su engaño.

Según informó el comunicador por medio de sus redes sociales, el catalán, el 27 de septiembre desistió de la acción penal que ejerció en su contra por el delito de acoso. Además, mostró el documento judicial que lo confirma.

Por cuenta del lío legal con Gerard Piqué, Jordi Martín se enfrentaba a una indemnización por daños y perjuicios, así como a una orden de alejamiento de que le impedía acercarse al antiguo jugador del Barcelona y a Clara Chía.

¿Clara Chía y Piqué descansarán de Jordi Martin? Cabe mencionar que el paparazzi se fue a Miami para seguir la nueva vida de Shakira Fotografía por: Instagram

¿Por qué Piqué retiró la demanda contra Jordi Martin?

Durante esta batalla judicial, el paparazzi aclaró que su trabajo era legal y que nunca había perjudicado la vida privada de la pareja, sino que se limitaba a informar sobre un hecho de interés público.

El retiro de la demanda se produjo después del regreso de Gerard y Clara, quien disfrutaron de unos días de vacaciones en Croacia, donde se les vio muy felices y enamorados.

Sin embargo, todavía quedan muchas dudas alrededor de la inesperada y sorpresiva decisión que tomó Piqué. De hecho, hay quienes piensan que Jordi Martin tendría un poderoso ‘as’ bajo la manga contra el que el exfutbolista no pudo pelear.

“Él no quitó esa demanda porque sí, o por lo menos me niego a creerlo así”, “yo me imagino que ese paparazzi le tiene guardado tremendo secreto y por eso prefirió dejar todo como estaba” y “Jordi 2, Gerard 0″, fueron algunos de los comentarios que se suscitaron en redes sociales.

Un resumen del lío entre Piqué y Jordi Martin

Todo comenzó cuando el periodista y reportero español publicó las primeras imágenes de Piqué con Clara Chía, una joven que era desconocida hasta entonces y de la que solo se sabía que trabajaba en Kosmos, la empresa del catalán.

Dichas fotos demostraban que el exjugador del Barcelona había engañado a Shakira, su pareja durante más de una década y madre de sus dos hijos. Por esta razón afirmó haber enviado a Shakira “las pruebas de cuándo, cómo y dónde” ocurrió todo. Además, siguió de cerca los pasos de la nueva pareja, intentando captar más imágenes comprometedoras.

Piqué no se quedó de brazos cruzados ante la intromisión de Jordi Martin en su vida privada. El 10 de mayo de 2023 presentó una demanda contra el paparazzi por “acoso”, alegando que se sentía perseguido y amenazado por su labor informativa. También solicitó una orden de alejamiento, que impedía a Martin acercarse a menos de 3.000 metros de él o de Chía.

La demanda fue admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 2 de Barcelona, y se fijó una fecha para el juicio. No obstante, antes de lo previsto, todo concluyó en paz para ambas partes.