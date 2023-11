Un fuerte polémica generó el reguetonero Baby Rasta, tras arremeter en contra de la cantante colombiana Shakira, en medio de una entrevista que brindó en días recientes.

Baby Rasta atacó a Shakira con fuertes señalamientos: “Se robó la grandeza de otro” Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo Baby Rasta sobre Shakira?

En charla con Vicente ‘Chente’ Ydrach, el puertorriqueño cuestionó que la colombiana haya interpretado canciones de reguetón, según él, porque ni siquiera se han atrevido a hacerlo otros artistas de su tierra, como Ricky Martin.

¿Hoy por hoy cómo está el género? Oportunidad para otros artistas que no son calle, que no son nada porque esto lamentablemente mucha gente puede estar en la calle, pero es que esto lo adoptó la calle primero. Lo impulsó la calle primero, éramos los artistas de la calle ¿Me entiendes? Ahora no, ahora está comercial, ahora Shakira hace reguetón. Es una falta de respeto porque primero que lo haga Ricky Martin que es de nosotros y con todo eso Ricky Martín ve el proceso de cómo creció el reguetón y no se ha atrevido ni a hacerlo”, aseveró.

Como era de esperarse, las palabras de Baby Rasta no sentaron nada bien entre los seguidores de la barranquillera, quienes la apoyaron a través de los comentarios de la publicación, en los que también atacaron al boricua.

Baby Rasta se defendió de los fans de Shakira

Entre las reacciones que generó lo dicho por el famoso reguetonero, hubo varias a las que contestó sin titubear. Por ejemplo, a quienes le recordaron que la intérprete de Waka Waka “está más pegada y factura mucho más”.

Fue entonces cuando el integrante de Baby Rasta y Gringo recordó la polémica del supuesto plagio musical que hubo en la BZRP Music Sessions #53, colaboración musical de ‘Shaki’ con el productor argentino Bizarrap: “A costas de mi género, con una canción viral urbana q nunca se supo quien la cantaba real y ella la canto y se robó la grandeza de otra persona. Eso no lo dices, pero como eso para ustedes es ser genuino y artista denle veinte aplausos”.

Posteriormente, a los que le dijeron que “se quedó viviendo en el pasado”, Wilmer Alicea Currás (nombre real del cantante) les dijo: “Prefiero quedarme en el pasado que pegarme con una canción que fue viral con la imagen de otra chama, y meterme a cantarla para robarle la grandeza a otro”.

El caso al que Baby Rasta hace referencia es al de la cantante Briella, quien aseguró que la melodía de la BZRP Music Sessions #53 es igual a la de Solo tú, canción que ella estrenó mucho antes que Shakira. No obstante, se desconoce qué pasó luego de denunciar el hecho públicamente.