Carolina Cruz dijo controvertida opinión sobre el matrimonio ¿Y Jamil Farah?

Carolina Cruz es una de las figuras de la televisión colombiana más reconocidas por el público, pues lleva 24 años como presentadora de diferentes programas, entre estos Día a Día, el cual conduce desde el 2018.

Gracias a su trabajo en la pantalla chica y en las redes sociales, la vallecaucana de 44 años acumula millones de seguidores en las plataformas digitales, a quienes sorprendió en horas recientes al exponer lo que piensa sobre el matrimonio.

La presentadora Carolina Cruz recibió opiniones a favor y en contra, generando gran controversia con sus palabras Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo Carolina Cruz sobre el matrimonio?

En conversación con la periodista Eva Rey, a la conductora del canal Caracol se le preguntó si tiene planeado casarse, teniendo en cuenta que en el momento sostiene una relación amorosa con Jamil Farah, un piloto de aviación que es 12 años menor.

Te puede interesar: ‘Yo me llamo Shakira’ expuso tragedia por la que atraviesa su novio, el doble de Elvis Crespo

“Lo que quiero decir es que eso nunca ha sido un sueño para mí, no es como una necesidad que yo tenga ni que toda la vida lo haya soñado. En algún momento de mi vida, como muchas mujeres, si dije: ‘¡Qué rico casarse!’; y me acuerdo que tuve un novio, uno solo, que es el único con el que he pensado en casarme”, expresó Carolina Cruz con mucha seguridad.

En la entrevista con Eva Rey también estuvo presente Marianne Schaller, a quien en la industria musical se le conoce como Bemba Colorá. La cantante, por su parte, aseguró que piensa diferente a su amiga y por eso, desde su perspectiva, está segura que pronto la verá llegar al altar.

¿Quién es y qué hace Jamil Farah, el novio de Carolina Cruz?

Sobre el novio de la presentadora de Día a Día se sabe que nació hace 32 años en San Andrés, una de las islas más famosas y turísticas de Colombia. De allí que sea un amante a los deportes acuáticos y extremos.

El nuevo amor de Caro Cruz comenzó su carrera en la aviación hace más de 10 años, según se puede observar a través de su cuenta de Instagram, en la que todavía conserva algunas de las publicaciones que hizo en el año 2013.

Puedes leer también: Claudia Bahamón mostró la casa donde vivirá con su familia tras dejar Estados Unidos y regresar a Colombia

Otro de los aspectos que deja entrever el piloto sanandresano en sus publicaciones, es que es un hombre para quien la familia tiene un gran valor, pues con distintas fotos y mensajes honra a sus seres queridos, sobre todo a sus padres, con los que suele disfrutar de viajes y otros planes.