Gerard Piqué rompió el silencio sobre su separación con Shakira: “Me resbala”

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en junio de 2022, tras pasar por varios meses de conflictos y diferencias que se volvieron irreconciliables. Ahora, tras casi año y medio, el exfutbolista rompió el silencio que mantuvo todo este tiempo y respondió algunas preguntas sobre la ruptura.

¿Qué dijo Piqué sobre Shakira?

El antiguo jugador del FC Barcelona habló por primera vez del tema en una entrevista con El món, programa de la cadena catalana RAC1. Allí le preguntaron sobre todo lo que se ha dicho de él, como que le fue infiel a su esposa con varias mujeres.

“Todo me ha patinado, la verdad (...) Es importante saber qué dicen, pero no hay que darle importancia. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa a tu alrededor, pero de ahí a darle importancia... cero”, explicó inicialmente.

En otra parte de la conversación, Piqué parece haber enviado una indirecta a Shakira y a todas las canciones que le dedicó, pues fueron estas composiciones lo que avivó los rumores alrededor de su separación.

“He llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen... se joden. Si le hubiera dado importancia a lo que decía de mí la gente que no me conoce, en el año más difícil de mi vida, estaría encerrado en mi casa o me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó, pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo”, agregó.

¿Qué ha dicho Shakira sobre su separación de Piqué?

Contrario al hermetismo que mantuvo el ahora empresario deportivo, la cantante colombiana se ha guardado poco sobre los problemas que tuvo con su expareja, pues ha entregado muchos detalles al respecto a través de entrevistas y canciones como Bizarrap Music Session #53, Monotonía, Acróstico, Te felicito y TQG.

Mientras que en una charla con la revista Elle, la artista de 46 años aseguró que puso como prioridad al padre de sus hijos Milan y Sasha, dejando de lado su carrera y sus sueños por ayudar a que él cumpliera los suyos.

“Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor”, comentó en aquella ocasión.

De igual manera, Shakira mencionó en esa conversación lo mal que la pasó por cuenta de esta ruptura: ”A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida (...) He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”.