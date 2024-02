Así habría reaccionado Andrea Valdiri a la ruptura de Lowe León con Liceth Córdoba

Hace unos días, Lowe León estuvo en el ojo del huracán por supuestos rumores de violencia intrafamiliar hacía su exesposa Liceth Córdoba. Sin embargo, el cantante no se quedó callado, negó las acusaciones y confirmó su ruptura con la abogada.

“Quiero decirles que estoy totalmente en contra de la violencia de género. Respeto muchísimo a la mamá de mi hijo, respeto a mi hijo y, bueno, nosotros nos estamos separando en muy buenos términos y esto fue ya hace un tiempo, pero no lo quería hacer público porque para nadie es un secreto que estos procesos son bastante dolorosos. De todas maneras, quiero hacer esa aclaración y que no se pongan con tantas especulaciones porque no es fácil sobrellevar la situación”, expresó.

Te puede interesar: ¿Angelique Boyer y Sebastián Rulli se separan? Esto revelaron sobre su relación

Estas especulaciones iniciaron cuando el creador de contenido Jeiner Estupiñan publicó un documento presuntamente emitido por la Fiscalía General de la Nación en el que supuestamente Liceth había denunciado a Lowe por “violencia intrafamiliar”. Según el joven esta situación se habría dado por múltiples infidelidades por parte del cantante.

“Se dice por ahí que Lowe le ha sido infiel en varias ocasiones y la razón por la cual ella decidió hacer la denuncia es porque lo pilló en una con videos y fotos”, dijo. No obstante, el intérprete de ‘El cabrón’ desmintió a través de sus redes sociales estas acusaciones en su contra.

Te puede interesar: Carolina Gaitán: edad, esposo, novios y más de ‘La Gaita’, actriz de ‘Encanto’

¿Valdiri reaccionó a la ruptura de Lowe León?

Justo el mismo día en el que el cantante confirmó su separación con Liceth, la barranquillera publicó una imagen con Adhara, hija que tuvo junto a Lowe, acompañada del siguiente mensaje: “Feliz miércoles”. Varios internautas tomaron esta imagen como una respuesta a la noticia que dio el artista.

“Claramente Andrea le está respondiendo a Lowe”, “¿Será una señal para que regresen”, “Le está contestando por medio de Adhara”, “Mostrarse así de feliz en redes sociales es una clara respuesta a Lowe”, “Es una respuesta muy sutíl por parte de Andrea”, fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas.

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea

Te puede interesar: Carolina Cruz antes y ahora: así ha cambiado gracias a su tratamiento de piel